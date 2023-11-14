¿Qué es la criptografía?

La criptografía cuántica emplea los principios de la mecánica cuántica para proteger los datos de una manera que sea inmune a muchas de las vulnerabilidades de los criptosistemas tradicionales. A diferencia de otros tipos de cifrado que se basan en principios matemáticos, la criptografía cuántica se basa en la física para proteger los datos de una manera que, en teoría, es inmune a los hackers. Debido a que es imposible observar un estado cuántico sin que se modifique, cualquier intento de acceder de forma encubierta a datos cuánticos codificados se identificaría de inmediato.

Teorizado originalmente en 1984, el cifrado cuántico funciona mediante el uso de partículas de luz fotónica enviadas a través de un cable de fibra óptica para compartir una clave privada entre el remitente y el receptor. Este flujo de fotones viaja en una única dirección y cada uno representa un único bit de datos, ya sea 0 o 1. Un filtro polarizado en el lado del emisor cambia la orientación física de cada fotón a una posición específica, y el receptor utiliza dos divisores de haz disponibles para leer la posición de cada fotón. El remitente y el receptor comparan las posiciones de los fotones enviados con las posiciones decodificadas, y el conjunto que coincide es la clave.

La criptografía cuántica ofrece muchos beneficios sobre la criptografía tradicional porque no depende de ecuaciones matemáticas potencialmente solucionables para proteger los datos cifrados. También evita las escuchas ilegales, ya que los datos cuánticos no se pueden leer sin cambiarlos, y la criptografía cuántica también puede integrarse bien con otros tipos de protocolos de cifrado. Este tipo de criptografía permite a los usuarios compartir digitalmente una clave de cifrado privada que no se puede copiar durante el tránsito. Una vez que se comparte esta clave, puede utilizarse para cifrar y descifrar otros mensajes de forma que casi no haya riesgo de que se vea comprometida.

Sin embargo, la criptografía cuántica también se enfrenta a muchos retos y limitaciones que aún no se resolvieron y que actualmente impiden el uso práctico de la criptografía cuántica. Como la computación cuántica aún tiene que pasar de las pruebas de concepto a la aplicación práctica, la criptografía cuántica sigue siendo propensa a errores debidos a cambios involuntarios en la polarización de los protones.

La criptografía cuántica también requiere una infraestructura específica. Las líneas de fibra óptica son necesarias para transferir protones y tienen un alcance limitado de alrededor de 248 a 310 millas, que los investigadores informáticos están trabajando para ampliar. Además, los sistemas de criptografía cuántica están limitados por la cantidad de destinos a los que pueden enviar datos. Dado que este tipo de sistemas se basan en la orientación específica de fotones únicos, son incapaces de enviar una señal a más de un destinatario previsto en cualquier momento.