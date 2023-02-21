¿Qué es el análisis forense digital y la respuesta a incidentes (DFIR)?

¿Qué es DFIR?

El análisis forense digital y la respuesta a incidentes, o DFIR, combina dos campos de ciberseguridad para optimizar la respuesta a las amenazas mientras se preserva la evidencia contra los ciberdelincuentes.

DFIR integra dos disciplinas discretas de ciberseguridad: análisis forense digital, la investigación de amenazas cibernéticas, principalmente para recopilar evidencia digital para litigar a los delincuentes cibernéticos; y respuesta a incidentes, la detección y mitigación de ciberataques en curso. La combinación de estas dos disciplinas ayuda a los equipos de seguridad a detener las amenazas más rápidamente, al tiempo que preserva las pruebas que, de otro modo, podrían perderse en la urgencia de la mitigación de amenazas.
¿Qué es la ciencia forense digital?

El análisis forense digital investiga y reconstruye incidentes de ciberseguridad mediante la recopilación, el análisis y la conservación de pruebas digitales: rastros dejados por los actores de amenazas, como archivos de malware y scripts maliciosos. Estas reconstrucciones permiten a los investigadores identificar las causas principales de los ataques e identificar a los culpables. 

Las investigaciones forenses digitales siguen una estricta cadena de custodia o proceso formal para rastrear cómo se recopilan y manejan las pruebas. La cadena de custodia permite a los investigadores demostrar que la evidencia no fue manipulada. Como resultado, la evidencia de las investigaciones forenses digitales se puede emplear para fines oficiales, como casos judiciales, reclamaciones de seguros y auditorías regulatorias.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. (enlace externo a ibm.com) describe cuatro pasos para las investigaciones forenses digitales:
1. Recopilación de datos

Luego de una filtración, los investigadores forenses recopilan datos de los sistemas operativos, cuentas de usuario, dispositivos móviles y cualquier otro activo de hardware y software al que puedan acceder los actores de amenazas. Las fuentes comunes de datos forenses incluyen:

  • Análisis forense del sistema de archivos: datos que se encuentran en archivos y carpetas que se almacenan en endpoints. 
  • Análisis forense de la memoria: datos que se encuentran en la memoria de acceso aleatorio (RAM) de un dispositivo.
  • Análisis forense de red: datos encontrados al examinar la actividad de la red, como la navegación web y las comunicaciones entre dispositivos. 
  • Análisis forense de aplicaciones: datos encontrados en los registros de aplicaciones y otro software. 

Para preservar la integridad de las pruebas, los investigadores hacen copias de los datos antes de procesarlos. Aseguran los originales para que no puedan alterarse y el resto de la investigación se lleva a cabo en las copias.
2. Examen

Los investigadores repasan los datos en busca de señales de actividad de delincuentes cibernéticos, como correos electrónicos de phishing, archivos alterados y conexiones sospechosas.
3. Análisis

Los investigadores emplean técnicas forenses para procesar, correlacionar y extraer insights de la evidencia digital. Los investigadores también pueden hacer referencia a fuentes de inteligencia de amenazas patentadas y de código abierto para vincular sus hallazgos con actores de amenazas específicos.
4. Informes

Los investigadores compilan un informe que explica lo que sucedió durante el evento de seguridad y, si es posible, identifica a los sospechosos o culpables. El informe puede contener recomendaciones para frustrar futuros ataques. Se puede compartir con las autoridades policiales, aseguradoras, entes reguladores y otras autoridades.
¿Qué es la respuesta a incidentes?

La respuesta a incidentes se centra en detectar y responder a las violaciones de seguridad. El objetivo de la respuesta a incidentes es prevenir los ataques antes de que sucedan y minimizar el costo y la interrupción del negocio de los ataques que ocurren.

Los esfuerzos de respuesta a incidentes se guían por planes de respuesta a incidentes (IRP), que describen cómo el equipo de respuesta a incidentes debe lidiar con las amenazas cibernéticas. El proceso de respuesta a incidentes tiene seis pasos estándar:

  1. Preparación: la preparación es el proceso continuo de evaluación de riesgos, identificación y corrección de vulnerabilidades (gestión de vulnerabilidades) y creación de IRP para diferentes amenazas cibernéticas.

  2. Detección y análisis: el personal de respuesta a incidentes monitorea la red en busca de actividades sospechosas. Analizan datos, filtran falsos positivos y clasifican alertas.

  3. Contención: cuando se detecta una brecha, el equipo de respuesta a incidentes toma medidas para evitar que la amenaza se propague a través de la red. 

  4. Erradicación: una vez que se contuvo la amenaza, los servicios de respuesta a incidentes la eliminan de la red, por ejemplo, destruyendo archivos de ransomware o iniciando un actor de amenazas desde un dispositivo.

  5. Recuperación: una vez que los equipos de respuesta a incidentes han eliminado todos los rastros de la amenaza, restauran los sistemas dañados a las operaciones normales.

  6. Revisión posterior al incidente: los equipos de respuesta a incidentes revisan la violación para comprender cómo sucedió y prepararse para futuras amenazas. 
Beneficios de DFIR

Cuando el análisis forense digital y la respuesta a incidentes se llevan a cabo por separado, pueden interferir entre sí. El personal de respuesta a incidentes puede alterar o destruir pruebas mientras elimina una amenaza de la red, y los investigadores forenses pueden retrasar la resolución de amenazas mientras buscan pruebas. Es posible que la información no fluya entre estos equipos, lo que hace que todos sean menos eficientes de lo que podrían ser.

DFIR fusiona estas dos disciplinas en un solo proceso llevado a cabo por un equipo. Esto produce dos beneficios importantes:

La recopilación de datos forenses junto con la mitigación de amenazas. Durante el proceso DFIR, el personal de respuesta a incidentes emplea técnicas forenses para recopilar y preservar pruebas digitales mientras contienen y erradican una amenaza. Esto garantiza que se siga la cadena de custodia y que las pruebas valiosas no se alteren o destruyan por los esfuerzos de respuesta a incidentes.

Larevisión posterior al incidente incluye el examen de evidencia digital.DFIR emplea evidencia digital para profundizar en los incidentes de seguridad. Los equipos de DFIR examinan y analizan las pruebas que reunieron para reconstruir el incidente de principio a fin. El proceso DFIR finaliza con un informe que detalla lo que sucedió, cómo sucedió, el alcance total del daño y cómo se pueden evitar ataques similares en el futuro. 

Los beneficios resultantes incluyen:

  • Prevención de amenazas más eficaz. Los equipos del DFIR investigan los incidentes más a fondo que los equipos tradicionales de respuesta a incidentes. Las investigaciones del DFIR pueden ayudar a los equipos de seguridad a comprender mejor las ciberamenazas, crear guías de respuesta a incidentes más efectivas y detener más ataques antes de que sucedan. Las investigaciones del DFIR también pueden ayudar a agilizar la búsqueda de amenazas al descubrir evidencia de amenazas activas desconocidas.

  • Durante la resolución de la amenaza se pierde poca o ninguna prueba. En un proceso estándar de respuesta a incidentes, el personal de respuesta a incidentes puede equivocar en la prisa por contener la amenaza. Por ejemplo, si los intervinientes apagan un dispositivo infectado para contener la propagación de una amenaza, cualquier prueba que quede en la memoria RAM del dispositivo se perderá. Los equipos DFIR, formados tanto en análisis forense digital como en respuesta a incidentes, están capacitados para preservar las pruebas al tiempo que resuelven los incidentes.

  • Mejora del apoyo a los litigios. Los equipos DFIR siguen la cadena de custodia, lo que significa que los resultados de las investigaciones DFIR pueden compartir con las fuerzas de seguridad y emplear para perseguir a los ciberdelincuentes. Las investigaciones DFIR también pueden servir de apoyo a las reclamaciones de seguros y a las auditorías reglamentarias posteriores a la infracción.

  • Recuperación de amenazas más rápida y estable. Debido a que las investigaciones forenses son más estables que las investigaciones estándar de respuesta a incidentes, los equipos de DFIR pueden descubrir malware oculto o daños en el sistema que de otro modo se pasaron por alto. Esto ayuda a los equipos de seguridad a erradicar las amenazas y recuperar de los ataques de manera más exhaustiva.

 
Herramientas y tecnologías DFIR

En algunas compañías, un equipo interno de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), a veces llamado equipo de respuesta a emergencias informáticas (CERT), maneja el DFIR. Los miembros del CSIRT pueden incluir al director de seguridad de la información (CISO), al centro de operaciones de seguridad (SOC) y al personal de TI, líderes ejecutivos y otras partes interesadas de toda la compañía.

Muchas compañías carecen de recursos para llevar a cabo DFIR por sí mismas. En ese caso, pueden contratar servicios DFIR de terceros que trabajen con retención. 

Tanto los expertos en DFIR internos como los de terceros emplean las mismas herramientas de DFIR para detectar, investigar y resolver amenazas. Estos incluyen:

  • Detección y respuesta de puntos finales (EDR): EDR integra herramientas de seguridad de punto final y utiliza análisis en tiempo real y automatización impulsada por IA para proteger a las organizaciones contra las ciberamenazas que pasan del software antivirus y otras tecnologías tradicionales de seguridad de punto final.

  • Detección y respuesta extendidas (XDR): XDR es una arquitectura de ciberseguridad abierta que integra herramientas de seguridad y unifica las operaciones de seguridad en todas las capas de seguridad: usuarios, puntos finales, email, aplicaciones, redes, cargas de trabajo en la nube y datos. Al eliminar las brechas de visibilidad entre herramientas, XDR ayuda a los equipos de seguridad a detectar y resolver amenazas de manera más rápida y eficiente, limitando el daño que causan.
