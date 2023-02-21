El análisis forense digital y la respuesta a incidentes, o DFIR, combina dos campos de ciberseguridad para optimizar la respuesta a las amenazas mientras se preserva la evidencia contra los ciberdelincuentes.
DFIR integra dos disciplinas discretas de ciberseguridad: análisis forense digital, la investigación de amenazas cibernéticas, principalmente para recopilar evidencia digital para litigar a los delincuentes cibernéticos; y respuesta a incidentes, la detección y mitigación de ciberataques en curso. La combinación de estas dos disciplinas ayuda a los equipos de seguridad a detener las amenazas más rápidamente, al tiempo que preserva las pruebas que, de otro modo, podrían perderse en la urgencia de la mitigación de amenazas.
El análisis forense digital investiga y reconstruye incidentes de ciberseguridad mediante la recopilación, el análisis y la conservación de pruebas digitales: rastros dejados por los actores de amenazas, como archivos de malware y scripts maliciosos. Estas reconstrucciones permiten a los investigadores identificar las causas principales de los ataques e identificar a los culpables.
Las investigaciones forenses digitales siguen una estricta cadena de custodia o proceso formal para rastrear cómo se recopilan y manejan las pruebas. La cadena de custodia permite a los investigadores demostrar que la evidencia no fue manipulada. Como resultado, la evidencia de las investigaciones forenses digitales se puede emplear para fines oficiales, como casos judiciales, reclamaciones de seguros y auditorías regulatorias.
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. (enlace externo a ibm.com) describe cuatro pasos para las investigaciones forenses digitales:
Luego de una filtración, los investigadores forenses recopilan datos de los sistemas operativos, cuentas de usuario, dispositivos móviles y cualquier otro activo de hardware y software al que puedan acceder los actores de amenazas. Las fuentes comunes de datos forenses incluyen:
Para preservar la integridad de las pruebas, los investigadores hacen copias de los datos antes de procesarlos. Aseguran los originales para que no puedan alterarse y el resto de la investigación se lleva a cabo en las copias.
Los investigadores repasan los datos en busca de señales de actividad de delincuentes cibernéticos, como correos electrónicos de phishing, archivos alterados y conexiones sospechosas.
Los investigadores emplean técnicas forenses para procesar, correlacionar y extraer insights de la evidencia digital. Los investigadores también pueden hacer referencia a fuentes de inteligencia de amenazas patentadas y de código abierto para vincular sus hallazgos con actores de amenazas específicos.
Los investigadores compilan un informe que explica lo que sucedió durante el evento de seguridad y, si es posible, identifica a los sospechosos o culpables. El informe puede contener recomendaciones para frustrar futuros ataques. Se puede compartir con las autoridades policiales, aseguradoras, entes reguladores y otras autoridades.
La respuesta a incidentes se centra en detectar y responder a las violaciones de seguridad. El objetivo de la respuesta a incidentes es prevenir los ataques antes de que sucedan y minimizar el costo y la interrupción del negocio de los ataques que ocurren.
Los esfuerzos de respuesta a incidentes se guían por planes de respuesta a incidentes (IRP), que describen cómo el equipo de respuesta a incidentes debe lidiar con las amenazas cibernéticas. El proceso de respuesta a incidentes tiene seis pasos estándar:
Cuando el análisis forense digital y la respuesta a incidentes se llevan a cabo por separado, pueden interferir entre sí. El personal de respuesta a incidentes puede alterar o destruir pruebas mientras elimina una amenaza de la red, y los investigadores forenses pueden retrasar la resolución de amenazas mientras buscan pruebas. Es posible que la información no fluya entre estos equipos, lo que hace que todos sean menos eficientes de lo que podrían ser.
DFIR fusiona estas dos disciplinas en un solo proceso llevado a cabo por un equipo. Esto produce dos beneficios importantes:
La recopilación de datos forenses junto con la mitigación de amenazas. Durante el proceso DFIR, el personal de respuesta a incidentes emplea técnicas forenses para recopilar y preservar pruebas digitales mientras contienen y erradican una amenaza. Esto garantiza que se siga la cadena de custodia y que las pruebas valiosas no se alteren o destruyan por los esfuerzos de respuesta a incidentes.
Larevisión posterior al incidente incluye el examen de evidencia digital.DFIR emplea evidencia digital para profundizar en los incidentes de seguridad. Los equipos de DFIR examinan y analizan las pruebas que reunieron para reconstruir el incidente de principio a fin. El proceso DFIR finaliza con un informe que detalla lo que sucedió, cómo sucedió, el alcance total del daño y cómo se pueden evitar ataques similares en el futuro.
Los beneficios resultantes incluyen:
En algunas compañías, un equipo interno de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), a veces llamado equipo de respuesta a emergencias informáticas (CERT), maneja el DFIR. Los miembros del CSIRT pueden incluir al director de seguridad de la información (CISO), al centro de operaciones de seguridad (SOC) y al personal de TI, líderes ejecutivos y otras partes interesadas de toda la compañía.
Muchas compañías carecen de recursos para llevar a cabo DFIR por sí mismas. En ese caso, pueden contratar servicios DFIR de terceros que trabajen con retención.
Tanto los expertos en DFIR internos como los de terceros emplean las mismas herramientas de DFIR para detectar, investigar y resolver amenazas. Estos incluyen:
Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM): SIEM recopila y correlaciona datos de eventos de seguridad de herramientas de seguridad y otros dispositivos en la red.
Orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR): SOAR permite a los equipos de DFIR recopilar y analizar datos de seguridad, definir flujos de trabajo de respuesta a incidentes y automatizar tareas de seguridad repetitivas o de bajo nivel.
Detección y respuesta de puntos finales (EDR): EDR integra herramientas de seguridad de punto final y utiliza análisis en tiempo real y automatización impulsada por IA para proteger a las organizaciones contra las ciberamenazas que pasan del software antivirus y otras tecnologías tradicionales de seguridad de punto final.
Detección y respuesta extendidas (XDR): XDR es una arquitectura de ciberseguridad abierta que integra herramientas de seguridad y unifica las operaciones de seguridad en todas las capas de seguridad: usuarios, puntos finales, email, aplicaciones, redes, cargas de trabajo en la nube y datos. Al eliminar las brechas de visibilidad entre herramientas, XDR ayuda a los equipos de seguridad a detectar y resolver amenazas de manera más rápida y eficiente, limitando el daño que causan.
La búsqueda proactiva de amenazas, el monitoreo continuo y una investigación profunda de amenazas son solo algunas de las prioridades que enfrentan un departamento de TI ya ocupado. Tener un equipo de respuesta a incidentes confiable en espera puede reducir el tiempo de respuesta, minimizar el impacto de un ciberataque y ayudarlo a recuperarse más rápido.
