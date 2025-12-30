¿Qué es bring your own key (BYOK)?

A menudo, un proveedor de servicios en la nube controla las claves de cifrado que protegen los datos de los activos alojados en la nube de una organización. Sin embargo, en un modelo BYOK, la organización controla sus propias claves de cifrado para que ninguna entidad externa pueda acceder a sus datos en la nube sin su autorización.

Las claves de cifrado transforman el texto sin formato en texto cifrado ilegible para proteger los datos confidenciales del acceso no autorizado. También pueden descifrar el texto cifrado en un formato legible para los usuarios autorizados.

BYOK ayuda a garantizar que las claves de cifrado se gestionen de acuerdo con las políticas de seguridad de una organización y estén alineadas con los estándares de la industria, como las pautas del NIST y FIPS 140-2, independientemente del proveedor de la nube.

La mayoría de los principales proveedores de la nube, incluidos IBM Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud, ofrecen BYOK a sus clientes.