¿Qué es la identidad no humana?

Las identidades no humanas son piedras angulares de la automatización. Permiten que el software, el hardware y otros recursos se conecten, comuniquen y lleven a cabo tareas sin requerir supervisión humana.

Considere un servicio de copia de seguridad automatizado que copie automáticamente los datos confidenciales de una empresa en un sistema seguro de almacenamiento en la nube todas las noches. Ni la base de datos ni el sistema de almacenamiento en la nube otorgarían acceso a un humano aleatorio sin credenciales válidas. Lo mismo ocurre con el software. Así que al servicio de copia de seguridad se le asigna una identidad. Esta identidad significa que el servicio de copia de seguridad puede autenticarse a sí mismo en la base de datos y el sistema de almacenamiento de información, que a su vez puede confiar en que este servicio está autorizado para hacer lo que está haciendo.

El número de NHI en sistemas empresariales creció a lo largo de los años, impulsado en gran medida por el auge de los servicios en la nube, la inteligencia artificial y el machine learning. Las estimaciones varían (de 45:1 a 92:1), pero en el sistema informático promedio, los no humanos superan ampliamente en número a los humanos

Esta explosión de NHI trae consigo nuevos retos de seguridad. Según el IBM X-Force Threat Intelligence Index, los ataques basados en la identidad, en los que los hackers abusan de credenciales de cuentas válidas para obtener acceso a las redes, son uno de los métodos de ciberataque más comunes y representan el 30 % de las filtraciones.

Y las identidades no humanas son piezas particularmente atractivas de la superficie de ataque empresarial, ya que a menudo tienen permisos elevados y menos controles de seguridad que las cuentas humanas.

El campo de la gestión de identidades no humanas surgió para ayudar a combatir los riesgos de seguridad únicos que plantean las identidades no humanas y mejorar la postura de seguridad.