¿Qué es la identidad no humana?

Las NHI existen principalmente para optimizar los flujos de trabajo al permitir una mayor automatización.
Las NHI identifican aplicaciones, hardware, bots, agentes de IA y otras cosas dentro de un ecosistema de TI, de la misma manera que los usuarios humanos tienen identidades en un sistema tradicional de gestión de identidad y acceso (IAM).
Al asignar identidades únicas a entidades no humanas, los profesionales de TI y de seguridad pueden otorgarles privilegios personalizados, hacer cumplir políticas de seguridad, rastrear su actividad y aplicar controles de acceso de manera más efectiva.
- Si una entidad no humana no tiene una identidad distinta, no hay nada a lo que asignar privilegios.
- Una aplicación o dispositivo no puede autenticarse a menos que tenga una identidad contra la cual autenticarse.
- No se puede rastrear una actividad sin una identidad a la que se le pueda atribuir dicha actividad.
- Los controles de acceso solo se pueden hacer cumplir si existe una identidad sobre la cual aplicarlos.
Como ejemplo de caso de uso, considere un sistema de facturación que utiliza datos de una plataforma de contabilidad y un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para generar y enviar facturas.
Para llevar a cabo este proceso manualmente, alguien tendría que entrar en cada base de datos, extraer los datos relevantes, correlacionarlos, calcular y generar la factura y enviarla al cliente.
El proceso puede automatizarse, pero debido a que involucra datos confidenciales, requiere sólidas medidas de seguridad. Las NHI permiten la comunicación segura entre los tres sistemas y la aplicación de políticas de acceso para que los datos no se utilicen indebidamente:
- Las NHI brindan a los tres sistemas una forma de autenticarse entre sí, mitigando el riesgo de que los sistemas impostores se infiltren.
- Las NHI permiten a la organización asignar al sistema de facturación los privilegios mínimos que necesita para hacer su trabajo. Quizás el sistema de facturación solo pueda leer datos, no escribirlos, y solo pueda acceder a las herramientas de contabilidad y CRM durante ciertas horas del día.
- Las NHI facilitan a la organización el monitoreo del comportamiento de los tres sistemas a lo largo del proceso, creando una pista de auditoría.
En última instancia, las NHI permiten la automatización segura de operaciones complejas de TI y negocio. Las copias de seguridad, las actualizaciones del sistema e incluso la autenticación de usuarios se pueden realizar en segundo plano, sin interrumpir la actividad de los usuarios humanos.