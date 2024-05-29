Muchas organizaciones cuentan con un equipo dedicado a la prevención del fraude. Antes de implementar un sistema de detección de fraude, este equipo a menudo realiza una evaluación de administración de riesgos. Esta evaluación ayuda a determinar qué áreas funcionales del negocio podrían ser los objetivos de diferentes tipos de fraude.

El equipo de prevención de fraude asigna puntajes de riesgo a cada riesgo de fraude para determinar cuáles representan las mayores amenazas y deben priorizar. Los puntajes de riesgo suelen medir la probabilidad de que ocurra una amenaza y cuánto daño podría causar.

A continuación, el equipo evalúa las medidas de prevención y las soluciones de detección de fraude que puede emplear para hacer frente a las amenazas de fraude en función de su tipo y gravedad. Las técnicas de detección de fraude más comunes incluyen el monitoreo de transacciones, el análisis estadístico de datos y la inteligencia artificial.

Supervisión de transacciones

Para muchas compañías, el lugar más obvio para buscar posibles fraudes es entre las transacciones financieras. Las herramientas de monitoreo de transacciones automatizan el proceso de detección de fraudes al monitorear y analizar los flujos de trabajo de datos de transacciones en tiempo real. Estas herramientas pueden realizar la verificación de identidad y la autenticación de cuentas para interrumpir las transacciones fraudulentas a medida que ocurren.

Las herramientas de monitoreo de transacciones también pueden usar la detección de anomalías para descubrir patrones o comportamientos inusuales que requieren una mayor investigación. Variables como la frecuencia de compra, el número de transacciones, la ubicación geográfica de los usuarios y el valor monetario de las transacciones ayudan a distinguir la actividad normal del comportamiento potencialmente fraudulento.

Análisis estadístico de datos

La detección de fraudes no siempre se lleva a cabo en tiempo real. El análisis estadístico de datos puede descubrir fraudes mucho después de que se produjeron, mediante la auditoría de datos históricos.

Los investigadores de fraude emplean técnicas como la minería de datos, el regression y el analytics de datos para identificar y aislar patrones de fraude en grandes conjuntos de datos. Las distribuciones de probabilidad y la coincidencia de datos pueden ayudar a los investigadores a determinar dónde y cuándo se produjo un fraude o es probable que se produzca en el futuro.

Al agregar métricas de fraude y puntos de datos a cuadros, gráficos y otras visualizaciones, los investigadores pueden ayudar incluso a los usuarios no técnicos a comprender las amenazas de fraude en sus organizaciones.

Inteligencia artificial

Muchas organizaciones ahora emplean inteligencia artificial y machine learning para acelerar y mejorar sus capacidades de detección de fraude.

Una Neural Networks, que es un tipo de modelo de machine learning, puede monitorear transacciones, analizar datos y detectar (o predecir) comportamientos fraudulentos de manera más rápida y eficiente que las técnicas tradicionales de detección de fraude.

Además, los algoritmos de machine learning pueden mantener al tanto de las tendencias cambiantes de fraude aprendiendo continuamente de nuevos datos. Un estudio estima que el número de organizaciones que emplean estas tecnologías para combatir el fraude casi se triplicará para 2026.4