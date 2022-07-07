La ASM consta de cuatro procesos centrales: descubrimiento, clasificación y priorización de activos, corrección y monitoreo. Nuevamente, debido a que el tamaño y la forma de la superficie de ataque digital cambian constantemente, los procesos se llevan a cabo continuamente y las soluciones de ASM los automatizan siempre que sea posible. El objetivo es dotar a los equipos de seguridad de un inventario completo y actualizado de los activos expuestos, y acelerar la respuesta a las vulnerabilidades y amenazas que presentan el mayor riesgo para la organización.

Descubrimiento de activos

El descubrimiento de activos busca e identifica de forma automática y continua el hardware, el software y los activos en la nube orientados a Internet que podrían actuar como puntos de entrada para un hacker o un delincuente cibernético que intente atacar una organización. Estos activos pueden incluir:

cualquier activo conocido, desconocido o de terceros que pertenezca a las redes de las empresas subsidiarias de una organización. Luego de una fusión o adquisición, es posible que estos activos no lleguen inmediatamente a la atención de los equipos de seguridad y TI de la organización matriz. Activos maliciosos o fraudulentos: activos que los actores de amenazas crean o roban para atacar a la empresa. Esto puede incluir un sitio web de phishing que suplante la marca de una empresa, o datos confidenciales robados como parte de una filtración de datos que se compartan en la dark web.

Clasificación, análisis y priorización

Una vez que se identifican los activos, se clasifican, analizan en busca de vulnerabilidades y se priorizan por "capacidad de ataque", esencialmente una medida objetiva de la probabilidad de que los hackers los ataquen.

Los activos se incluyen en el inventario por identidad, dirección IP, propiedad y conexiones con los demás activos de la infraestructura informática. Se analizan las exposiciones que puedan tener, las causas de esas exposiciones (por ejemplo, configuraciones erróneas, errores de programación, parches que faltan) y los tipos de ataques que los hackers pueden llevar a cabo a través de estas exposiciones (por ejemplo, robo de datos confidenciales, propagación de ransomware u otro malware).

A continuación, se priorizan las vulnerabilidades para la corrección. La priorización es un ejercicio de evaluación de riesgos: por lo general, cada vulnerabilidad recibe una calificación de seguridad o puntuación de riesgo basada en

Información recopilada durante la clasificación y el análisis.





Datos procedentes de fuentes de información sobre amenazas (propias y de código abierto), servicios de calificación de la seguridad, la dark web y otras fuentes sobre la visibilidad de las vulnerabilidades para los hackers, la facilidad con la que se pueden explotar, cómo se explotaron, etc.





Resulta de las actividades propias de gestión de vulnerabilidades y evaluación de riesgos de seguridad de la organización. Una de estas actividades, llamada equipo rojo, es esencialmente una prueba de penetración desde el punto de vista del hacker (y a menudo realizada por hackers éticos internos o de terceros). En lugar de probar las vulnerabilidades conocidas o sospechadas, los miembros del equipo rojo prueban todos los activos que un hacker podría intentar explotar.

Corrección

Por lo general, las vulnerabilidades se corrigen en orden de prioridad. Esto puede implicar:

Aplicar los controles de seguridad adecuados al activo en cuestión, por ejemplo, aplicar parches de software o sistema operativo, depurar el código de la aplicación, implementar un cifrado de datos más sólido.





Poner bajo control activos previamente desconocidos: establecer estándares de seguridad para TI que antes no se gestionaba, retirar de forma segura la TI huérfana, eliminar activos no autorizados e integrar activos subsidiarios en la estrategia, las políticas y los flujos de trabajo de ciberseguridad de la organización.

La corrección también puede implicar medidas más amplias entre activos para abordar las vulnerabilidades, como implementar el acceso con privilegios mínimos o la autenticación multifactor (MFA).

Supervisión

Debido a que los riesgos de seguridad en la superficie de ataque de la organización cambian cada vez que se despliegan nuevos activos o los activos existentes se despliegan de nuevas maneras, tanto los activos inventariados de la red como la red en sí se monitorean y analizan continuamente en busca de vulnerabilidades. El monitoreo continuo permite a la ASM detectar y evaluar nuevas vulnerabilidades y vectores de ataque en tiempo real, y alertar a los equipos de seguridad sobre cualquier nueva vulnerabilidad que necesite atención inmediata.