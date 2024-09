¿Qué es una superficie de ataque?

Dispositivos, datos o aplicaciones obsoletos u obsoletos: La falta de aplicación sistemática de actualizaciones y parches crea riesgos de seguridad. Un ejemplo notable es el ransomware WannaCry, que se propagó al explotar una vulnerabilidad del sistema operativo Microsoft Windows (enlace externo a ibm.com) para el que estaba disponible un parche. Del mismo modo, cuando los endpoints obsoletos, los conjuntos de datos, las cuentas de usuario y las aplicaciones no se desinstalan, eliminan o descartan, crean vulnerabilidades no monitoreadas que los ciberdelincuentes pueden explotar fácilmente.

Shadow IT: "Shadow IT" es un software, hardware o dispositivos, ya sean aplicaciones gratis o populares, dispositivos de almacenamiento portátiles, un dispositivo móvil personal no seguro, que los empleados usan sin el conocimiento o la aprobación del departamento de TI. Al no estar monitorear por los equipos de TI o de seguridad, la TI en la sombra puede introducir graves vulnerabilidades que los hackers pueden explotar.