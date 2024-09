¿Qué es la seguridad en la nube?

Falta de visibilidad

Es fácil perder de vista cómo y quién accede a sus datos, ya que se accede a muchos servicios en la nube fuera de las redes corporativas y a través de terceros.

Multiusuario

Los entornos de nube pública albergan múltiples infraestructuras de clientes en el mismo espacio. Como resultado, es posible que sus servicios alojados se vean comprometidos por atacantes maliciosos como daño colateral al atacar a otras empresas.

Gestión de acceso y TI en la sombra

Si bien las empresas pueden gestionar y restringir con éxito los puntos de acceso en los sistemas locales, gestionar estos mismos niveles de restricciones puede ser un desafío en entornos de nube. Esto puede ser peligroso para las organizaciones que no despliegan políticas de bring your own device (BYOD) y permiten el acceso sin filtros a los servicios en la nube desde cualquier dispositivo o geolocalización.

Conformidad

La gestión del cumplimiento normativo suele ser una fuente de confusión para las empresas que emplean despliegues de nube pública o híbrida. La responsabilidad general de la privacidad y la seguridad de los datos sigue recayendo en la empresa, y la gran dependencia de soluciones de terceros para gestionar este componente puede dar lugar a costosos problemas de cumplimiento.

Errores de configuración

Una parte sustancial de los registros vulnerados se puede atribuir a activos mal configurados, lo que convierte a la persona interna inadvertida en un problema clave para los entornos de computación en la nube. Los errores de configuración pueden incluir dejar las contraseñas administrativas predeterminadas en su lugar o no crear la configuración de privacidad adecuada.