¿Qué es la resiliencia cibernética?

Una estrategia de resiliencia cibernética es vital para la continuidad del negocio. Puede proporcionar beneficios que van más allá de aumentar la seguridad de una empresa y reducir el riesgo de exposición de sus infraestructuras críticas. La resistencia cibernética también ayuda a reducir las pérdidas financieras y los daños a la reputación. Además, si una organización recibe una certificación de resiliencia cibernética, puede infundir confianza a sus clientes y consumidores. Además, una compañía ciberresiliente puede optimizar el valor que crea para sus clientes, aumentando su beneficio competitivo a través de operaciones efectivas y eficientes.

Mitigar la pérdida financiera



La pérdida financiera podría generar una pérdida de confianza de los stakeholders de la empresa, como accionistas, inversionistas, empleados y clientes. Según el Informe sobre organizaciones ciberresilientes de 2020 de IBM® Security, más del 50 % de las organizaciones sufrieron un incidente de ciberseguridad que interrumpió la tecnología de la información (TI) y los procesos empresariales. Además, el costo promedio de una filtración de datos es de 4.24 millones de dólares, según el estudio Cost of a Breach de 2021 de Ponemon.

Ganarse la confianza de los clientes y el negocio



Para atraer clientes y hacer negocios, algunas organizaciones cumplen con estándares de gestión internacionales, como ISO/IEC 27001, proporcionados por la Organización Internacional de Normalización. La norma ISO/IEC 27001 proporciona las condiciones para que un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) gestione la seguridad de los activos, como los datos de los empleados, la información financiera, la propiedad intelectual o la información confiada por terceros. En Estados Unidos, las empresas pueden solicitar la certificación Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), un requisito previo para procesar pagos, por ejemplo con tarjetas de crédito.

Aumento de la ventaja competitiva



La resiliencia cibernética brinda a las organizaciones una ventaja competitiva sobre las empresas que no cuentan con ella. Las empresas que desarrollan sistemas de gestión basados en las mejores prácticas, como la Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL), crean operaciones efectivas. De manera similar, las organizaciones mejoran su eficacia operativa mediante el desarrollo de sistemas de gestión para la resiliencia cibernética. En consecuencia, estos sistemas aportan un valor significativo a sus clientes.