Todos estos códigos y claves y los esquemas de cifrado y autenticación son solo problemas matemáticos, diseñados específicamente para ser difíciles de resolver para las computadoras clásicas. Los algoritmos de clave pública funcionan bien porque todos esos problemas matemáticos son difíciles de resolver mediante el uso de computadoras clásicas, pero sus soluciones son fáciles de verificar.

Tomemos como ejemplo el cifrado RSA, ampliamente utilizado: la clave pública es un número entero de 2048 bits, una cifra muy grande. La clave privada son los factores primos de ese número. Es trivial incluso para una calculadora de bolsillo comparar la clave privada con la clave pública: multiplique los factores. Pero todas las estrellas que se han extinguido o se extinguirán en este universo se quedarán sin combustible, y morirán antes de que las supercomputadoras clásicas más potentes que se hayan construido puedan descifrar el entero de 2048 bits en sus factores componentes y leer el mensaje codificado.

Los estándares como RSA han funcionado bien durante décadas, porque la humanidad simplemente no ha tenido las herramientas para romper estas formas de cifrado. Pero las computadoras clásicas también son limitadas. Solo hay ciertos algoritmos que sabemos que funcionan bien en sus procesadores binarios. Con el tiempo, hemos llegado a diseñar nuestra sociedad basándonos en la suposición de que, si un problema no se puede resolver usando 1 y 0, no se puede resolver en absoluto.

Las computadoras cuánticas representan un paradigma completamente nuevo de computación, reservando bits binarios para los complejos espacios computacionales que se crean mediante el uso de qubits y resolviendo problemas que antes parecían imposibles. La mayoría de las veces esto es algo bueno. IBM está construyendo computadoras cuánticas para resolver los problemas más importantes del mundo. (Y puede conocer los detalles de cómo funcionan en nuestra página ¿Qué es la computación cuántica? ).

Pero uno de esos problemas, que antes eran imposibles, es la factorización prima. En 1994, el matemático Peter Shor demostró que una computadora cuántica suficientemente potente sería capaz de encontrar los factores primos de los números enteros con mucha más facilidad que las computadoras clásicas. El algoritmo de Shor fue en realidad el primer algoritmo desarrollado para computadoras cuánticas. Y un día significará el fin de todos los principales sistemas de cifrado de clave pública en uso a partir de 2022.

El cifrado simétrico, menos seguro contra los ataques clásicos, pero que aún se usa para ciertos fines (como transacciones con tarjeta de crédito), también está bajo amenaza. El algoritmo de búsqueda de Grover no es exactamente la llave maestra para la criptografía simétrica, así como Shor lo es para la asimétrica. Pero podría ayudar en ataques de fuerza bruta y hacer que la criptografía simétrica sea mucho menos segura.