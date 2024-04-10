Declaración de Privacidad de IBM

Esta declaración de privacidad es efectiva a partir del día 29 de octubre de 2025.
En IBM valoramos su privacidad y nos comprometemos a proteger y procesar su información personal de manera responsable.
Esta declaración de privacidad describe cómo IBM recopila, utiliza y comparte información personal sobre los consumidores y otras personas entre nuestros clientes, socios comerciales, proveedores y otras organizaciones con las que IBM mantiene una relación comercial o contempla tenerla. Es aplicable a IBM Corporation y las subsidiarias de IBM, excepto cuando una subsidiaria presente su propia declaración sin hacer referencia a la de IBM.
Cuando proporcionamos productos, servicios o aplicaciones como proveedor business-to-business a un cliente, el cliente es responsable de la recopilación y el uso de la información personal mientras usa estos productos, servicios o aplicaciones. Esta recopilación y uso está cubierta por la política de privacidad del cliente, a menos que se indique lo contrario. Nuestro acuerdo con los clientes también podría permitirnos solicitar y recopilar información sobre los usuarios autorizados de estos productos, servicios o aplicaciones por motivos de gestión de contratos. En este caso, se aplica esta declaración de privacidad o un aviso de privacidad complementario.
Podríamos proporcionar información adicional sobre la privacidad de los datos mediante el uso de un aviso de privacidad complementario.
Esta sección describe los distintos tipos de información que recopilamos y cómo la usamos.
Incluye información sobre Su cuenta, Sitios web IBM, Aplicaciones, Cloud y Servicios en Línea de IBM, Marketing, Relaciones Contractuales, Servicios de Soporte, Protegiéndolo a usted y a IBM, Ubicaciones de IBM, Reclutamiento y Antiguos Empleados, Realización de nuestras operaciones comerciales, Cookies y tecnologías similares y Niños.
La información que recopilamos y usamos puede incluir información de perfil, interacciones en páginas web, preferencias de marketing, información para investigar actividades maliciosas, grabaciones o transcripciones de sus conversaciones con nosotros con fines de soporte, información para mejorar nuestras operaciones comerciales y más.
Un IBMid le identifica de forma exclusiva cuando accede a nuestros sitios web, realiza una solicitud o un pedido, o utiliza un producto o servicio. Si inicia sesión en nuestros sitios web con un IBMid, podríamos vincular la información que recopilamos con su cuenta. También se utiliza un IBMid para darle acceso a Aplicaciones, Cloud y Servicios en Línea de IBM y le permite gestionar su contrato y su historial de facturación. La dirección de e-mail en su IBMid podría utilizarse para ponerse en contacto con usted en relación a cualquier servicio al que se suscriba.
La información de contacto de empresa suele ser información que encontraría en una tarjeta de presentación, como el nombre y los detalles de contacto empresarial. Usamos esta información para contactar o comunicarnos con usted sobre asuntos empresariales. Si recibimos información de contacto empresarial de un tercero, como un Asociado de Negocios o proveedor de IBM, confirmaremos que la información se compartió de manera adecuada.
También podríamos combinar su información de contacto empresarial con otra información de empresa relevante, como información sobre su educación profesional, habilidades, experiencia laboral u otra información disponible públicamente, como blogs, publicaciones, puestos de trabajo y certificaciones relacionados con la empresa. Esta información se podría utilizar para adaptar nuestras interacciones con usted en cualquier parte del negocio de IBM, por ejemplo, en el proceso de ventas, para mantener una relación con usted y para las relaciones poscontractuales.
Si su cuenta se crea utilizando una dirección de correo electrónico que contiene un dominio propiedad de una organización en la que usted trabaja, con la que tiene contrato o donde sirve como voluntario, su organización puede:
Si su cuenta se creó como una ID empresarial o se convierte en una, su organización administra la información de su cuenta. También es la agencia de autenticación de su ID, lo que significa que su acceso está controlado por el servicio de inicio de sesión de su organización.
Si su IBMid se crea a través de un Socio Enterprise Federation (Proveedor de Identidad), se recopila información personal básica del Asociado de Identidad y se comparte con IBM.
Recopilamos información sobre su uso de nuestros sitios web, como:
Utilizamos esta información para mejorar y personalizar su experiencia en nuestros sitios web, proporcionarle contenido que pueda interesarle, generar conocimientos de marketing y mejorar nuestros sitios web, servicios en línea y tecnologías relacionadas.
Usamos esta información para proporcionarle acceso a nuestras páginas web, mejorar la vista de la página web en su dispositivo y navegador, adaptarnos a su configuración e idioma, y adaptar el contenido a la relevancia o cualquier requisito legal de su país. También usamos esta información para cumplir con los requisitos de seguridad del sistema y de la red, y para ofrecer soporte. Para más información, consulte Servicios de soporte y Protegiéndolo a usted y a IBM.
También proporcionamos plataformas y foros que permiten la compartición en línea, el soporte y la colaboración entre miembros registrados. Cualquier información que envíe a estas plataformas podría hacerse disponible para otros en Internet, o ser eliminada por nosotros, según lo cubierto en el aviso de privacidad de la plataforma o en los términos. No nos hacemos responsables de ningún contenido que usted haga disponible mediante su uso de nuestros productos o servicios.
Preparamos informes en nuestros sitios web para obtener información sobre temas de tendencia y conocimiento general del mercado. Estos informes se pueden proporcionar a terceros con información sobre cómo los usuarios interactuaron o mostraron interés en los productos o servicios de terceros que se mostraron en nuestros sitios web.
No aceptamos ninguna responsabilidad por el contenido proporcionado o las prácticas de privacidad de los sitios web o aplicaciones de terceros.
La información que recopilamos en nuestra nube y servicios en línea puede incluir:
las páginas que usted ve,
su configuración dentro del servicio,
su tipo de navegador y dirección IP,
información sobre el sistema operativo, el tipo de dispositivo y la versión,
registros de fallas,
información del IBMid (si está registrado),
y contraseñas.
Esta información se recopila para proporcionarle acceso, operar el servicio, ofrecer soporte, personalizar y mejorar su experiencia del servicio, desarrollar otros servicios y tecnologías y generar conocimientos técnicos y de mercado. Para obtener más información sobre las tecnologías que utilizamos para recopilar información de los sitios web y establecer sus preferencias, consulte Cookies y tecnologías similares.
Como proveedor público de cloud, IBM no utiliza información personal procesada en virtud de un contrato con fines de realizar campañas de marketing y publicidad sin consentimiento expreso.
Los avisos de privacidad de aplicaciones móviles podrían proporcionar detalles sobre la información que recopila la aplicación, como información de ubicación geográfica o la identificación de usuario única de un dispositivo. Las identificaciones de usuario únicas se utilizan para conectarse a servidores y para conectar el uso del dispositivo en todas las aplicaciones. Dependiendo de las funciones de la aplicación, puede personalizar su configuración de privacidad utilizando el menú de configuración o en su perfil de usuario.
IBM Learning ofrece servicios educativos y recopila información sobre la finalización de cursos para poder proporcionarle credenciales, certificados o más información cuando sea necesario.
No aceptamos ninguna responsabilidad por el contenido proporcionado o las prácticas de privacidad de los sitios web o aplicaciones de terceros.
Utilizamos la información que recopilamos con fines de marketing. Esta información puede incluir lo siguiente:
Conforme a sus preferencias, podemos utilizar esta información para ofrecerle productos, servicios y ofertas de IBM. Por ejemplo, podemos:
Para establecer o actualizar sus preferencias con respecto a las actividades de marketing y su dirección de correo electrónico, teléfono o dirección postal, visite el Centro de Preferencias de Privacidad de IBM. También puede enviar una solicitud de exclusión voluntaria, o seleccionar «Darse de baja» en la parte inferior de cada correo de marketing.
Para excluir el uso de su correo electrónico cifrado para publicidad personalizada, puede retirar su consentimiento del correo electrónico mediante cualquiera de estas opciones.
Para revisar o establecer sus preferencias con respecto a la información que recopilamos sobre usted online, en nuestros sitios web, seleccione Preferencias de Cookies en el pie de página del sitio web.
Utilizamos toda esta información para desarrollar marketing e inteligencia comercial que es esencial para nuestras operaciones comerciales. Por ejemplo, podemos:
La información recopilada en una relación contractual puede incluir la información de contacto empresarial del solicitante, un IBMid y los detalles del pedido. La información que se requiere para el envío y pago, para la implementación de servicios, o para otorgar acceso al producto o servicio también podría ser recopilada.
Esta información podría ser recopilada para diversos fines, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, por ejemplo, para la gestión y conformidad contractuales, para ofrecer soporte, para la mejora o desarrollo de nuestros productos y servicios, y para generar conocimientos técnicos y de mercado. Para obtener más información, consulte Aplicaciones, Cloud y Servicios en Línea de IBM.
La información recopilada en una relación contractual no se utiliza con fines de marketing ni publicidad sin obtener el consentimiento correspondiente antes del procesamiento.
Cuando usted entra en contacto con nosotros para solicitar soporte, recopilamos su información de contacto, la descripción del problema y posibles soluciones. Esto puede incluir una grabación o transcripción de sus conversaciones con nosotros. Podríamos utilizar esta información para informarle sobre productos o servicios relacionados con su solicitud de soporte. Esto puede incluir actualizaciones o correcciones de productos, y podríamos combinar la información que se recopila a través de otras interacciones con usted o su organización para ofrecer sugerencias más valiosas en relación con el soporte del producto, como cualquier capacitación disponible con respecto al problema.
Mientras gestionamos el caso de soporte, es posible que tengamos acceso incidental a información que usted ha proporcionado o información que está en su sistema. Esta información puede contener información sobre usted, los empleados de su organización, los clientes u otras partes relevantes. Las condiciones relativas al manejo y procesamiento de esta información están cubiertas por los Términos de uso aplicables u otros acuerdos entre su organización e IBM, como los Términos de uso para el intercambio de datos de diagnóstico.
Las soluciones de seguridad que utilizamos para proteger su información, nuestra infraestructura y nuestras redes pueden recopilar información como direcciones IP y archivos de registro. Esto es necesario para que la funcionalidad y la utilidad de los programas de seguridad permitan la investigación de posibles incidentes de seguridad y generen conocimientos sobre las amenazas a la seguridad.
Podríamos utilizar herramientas especializadas y otros medios técnicos para recopilar información en los puntos de acceso y en los sistemas y redes de TI para detectar accesos no autorizados, virus e indicios de actividades maliciosas. La información que recopilamos podría usarse para realizar investigaciones cuando se sospecha de posibles accesos no autorizados, malware o actividades maliciosas, y para eliminar o aislar código o contenido malicioso.
La información que se recopila en nuestras sedes se utiliza para emitir credenciales de acceso. Podríamos verificar la identidad de los visitantes cuando esté legalmente permitido y, al personal de proveedores trabajando presencialmente, se le podría solicitar una credencial con una identificación con foto para fines de identificación.
La supervisión con cámaras y la gestión de acceso se utilizan por motivos de seguridad y protección de nuestras sedes, empleados y activos. Podría haber más información disponible en la sede de IBM.
Con respecto a la contratación, podríamos buscar candidatos potenciales con la ayuda de intermediarios de selección y podríamos usar información disponible públicamente en plataformas de redes sociales para identificar candidatos potenciales para una función específica.
Cuando un empleado deja IBM, retenemos información básica del ex empleado sobre su empleo en IBM.
Después de que un empleado se jubile, procesamos información sobre el jubilado para cumplir con las obligaciones de pensión para con el jubilado. La información sobre el procesamiento de la información sobre pensiones u otros programas de jubilación se puede encontrar con la organización local responsable de las pensiones. En algunos países, esta podría ser una organización independiente. En algunos casos, los jubilados podrían seguir participando en iniciativas o programas organizados por IBM, como programas de voluntariado y responsabilidad social. Dicha participación es voluntaria y se proporciona más información en los sitios web o páginas de información relevantes para esas iniciativas.
Recopilamos información sobre nuestras operaciones empresariales para tomar decisiones informadas sobre la organización, la empresa y para informar sobre el rendimiento, las auditorías y las tendencias. Por ejemplo, utilizamos esta información para analizar los costos y la calidad de nuestras operaciones. Siempre que sea posible, esto se hace usando información agrupada, pero se podría usar información personal.
Recopilamos y usamos información de nuestros sistemas empresariales, que puede incluir información personal, para:
proteger o hacer cumplir nuestros derechos, incluso para detectar fraudes u otras actividades delictivas (por ejemplo, mediante el uso de información en los sistemas de pago)
gestionar y resolver disputas
responder a quejas y defender a IBM en procedimientos legales
y cumplir con las obligaciones legales en los países donde hacemos negocios
Recopilamos información del uso de nuestros procesos empresariales, sitios web, servicios, productos o tecnologías en la nube y en línea. Esta información podría incluir información personal y se utiliza para el desarrollo de productos y procesos. Por ejemplo, podríamos utilizar esta información para aumentar la eficiencia, reducir los costos o mejorar los servicios mediante el desarrollo de herramientas y procesos automatizados, o para desarrollar o mejorar las tecnologías en las que se basan.
Una cookie es una pieza de datos que un sitio web podría enviar a su navegador, que podría almacenarse en su computadora y puede usarse para identificar su computadora. Las balizas web, incluidos los píxeles y las etiquetas, son tecnologías que se utilizan para realizar un seguimiento de un usuario que visita una página web de IBM o si una página web se copió a otro sitio web. Los objetos compartidos locales (Local Shared Objects) pueden almacenar información de contenido que se muestra en la página web visitada y preferencias. Todas estas tecnologías se pueden utilizar para proporcionar funciones conectadas en nuestros sitios web o mostrar publicidad de IBM dirigida (en función de sus preferencias de cookies) en otros sitios web basados en sus intereses. Las balizas web también se pueden usar para realizar un seguimiento de su interacción con mensajes de correo electrónico o boletines informativos, como para determinar si los mensajes se abren o se seleccionan enlaces.
Las cookies de sesión se pueden utilizar para realizar un seguimiento de su progresión de una página a otra, de modo que no se le solicite información que ya haya proporcionado durante la sesión actual, o información que se necesite para poder completar una transacción. Las cookies de sesión se borran cuando se cierra el navegador web.
Las cookies persistentes emitidas por IBM expiran cada 14 meses. IBM permite las cookies emitidas por proveedores en sus sitios web. Para las cookies emitidas por proveedores, los períodos de retención de cookies persistentes están cubiertos por la política de privacidad del proveedor.
Puede utilizar IBM Cookie Manager para obtener más información sobre las tecnologías de seguimiento en línea que utilizamos y para revisar o establecer sus preferencias con respecto a la información que recopilamos sobre usted en nuestros sitios web. IBM Cookie Manager se presenta como una ventana de notificación cuando visita una página web por primera vez o se abre al seleccionar Preferencias de cookies en el pie de página del sitio web. IBM Cookie Manager no se ocupa de todos los tipos de tecnologías de seguimiento (por ejemplo, balizas web). Cuando utilice aplicaciones móviles, utilice las opciones de su dispositivo móvil para gestionar la configuración.
Bloquear, deshabilitar o rechazar las cookies de IBM podría hacer que los servicios no funcionen correctamente, como los relacionados con un carrito de compras, o bloquear el uso de sitios web o servicios de IBM Cloud que requieren que inicie sesión. La desactivación de las cookies no desactiva otras tecnologías de seguimiento en línea, pero evita que las otras tecnologías accedan a los detalles almacenados en las cookies.
Nuestros sitios web ofrecen la posibilidad de utilizar opciones de redes sociales de terceros. Si elige utilizar estas opciones, estos sitios de terceros pueden registrar información sobre usted, como su dirección IP, tiempo de acceso y URL de sitios web de los que viene referido. Si ha iniciado sesión en esos sitios de redes sociales, también podrían vincular la información recopilada con la información de su perfil. No aceptamos ninguna responsabilidad por las prácticas de privacidad de estos servicios de terceros y le recomendamos que revise sus políticas de privacidad para obtener más información.
Para obtener información sobre las cookies y cómo eliminar estas tecnologías mediante la configuración del navegador, consulte https://www.allaboutcookies.org/.
Podríamos compartir su información personal interna y externamente con proveedores, asesores o Asociados de Negocios para fines empresariales legítimos de IBM, y solo cuando sea necesario. Esta sección describe cómo compartimos la información y cómo posibilitamos ese intercambio.
Cómo compartimos la información personal
Cuando compartimos información personal, implementamos verificaciones y controles apropiados para confirmar que la información se puede compartir de acuerdo con la ley aplicable.
Si decidimos vender, comprar, fusionar o, de lo contrario, reorganizar negocios en algunos países, dicha transacción podría implicar la divulgación de información personal a compradores del potenciales o reales del negocio, o la recopilación de información personal de quienes venden dichos negocios.
La información personal se comparte de manera interna para nuestros propios fines comerciales, tales como mejorar eficiencia, ahorrar costos y colaborar internamente entre nuestras filiales (como Red Hat). Por ejemplo, podemos compartir información personal concerniente a la gestión de nuestra relación con usted y otras partes externas, programas de cumplimiento o seguridad de sistemas y redes.
Nuestro acceso interno a información personal está restringido y se otorga solo cuando es necesario. El intercambio de esta información está sujeto a los acuerdos internos de la empresa, nuestras políticas y estándares de seguridad correspondientes. Para más información, consulte el Marco Legal.
Externamente,
nuestros negocios con proveedores puede incluir la recopilación, uso, análisis u otros tipos de procesamiento de información personal en nuestro nombre.
nuestro modelo empresarial incluye la cooperación con Asociados de Negocios independientes para el marketing, la venta y la provisión de productos y servicios de IBM. Cuando corresponda (por ejemplo, cuando sea necesario para el cumplimiento de un pedido), compartimos la información de contacto comercial con los socios comerciales seleccionados.
podríamos compartir información personal con asesores profesionales, incluidos abogados, auditores y compañías de seguros para recibir sus servicios.
En determinadas circunstancias, la información personal podría ser objeto de divulgación a agencias gubernamentales de conformidad con procedimientos judiciales, órdenes judiciales o procesos legales. También podríamos compartir información personal para proteger los derechos de IBM u otros cuando IBM crea que dichos derechos pueden verse afectados, por ejemplo, para prevenir fraudes.
Su información personal puede ser transferida o accedida por subsidiarias de IBM y terceros en todo el mundo. IBM cumple con las leyes sobre la transferencia de información personal entre países para mantener su información personal protegida, dondequiera que se encuentre.
Hemos implementado varias salvaguardas que incluyen:
IBM hace negocios a través de sus subsidiarias en todo el mundo. Las leyes de privacidad en algunos países consideran que un controlador es la entidad legal (o persona física) que define los propósitos para los cuales se realiza el procesamiento de la información personal y cómo se procesa esa información. Las partes que participan en las operaciones de procesamiento en nombre de un controlador pueden ser designadas como procesadores. Las designaciones y las obligaciones asociadas difieren, según la jurisdicción.
Cuando esto sea relevante para las leyes de privacidad de su país, el controlador de su información personal es la principal subsidiaria de IBM en su país o región, a menos que International Business Machines Corporation (IBM Corp). u otra subsidiaria de IBM se identifique como el controlador para una interacción específica con usted.
Se puede poner en contacto con IBM Corp. o con nuestro Director de Privacidad y Tecnología Responsable en:
International Business Machines Corporation,
1, North Castle Drive,
Armonk,
New York,
United States of America.
Los datos de contacto de la filial principal de un país o región se pueden encontrar aquí.
Cuando se requiera que IBM Corp. o una subsidiaria que controle designe un representante legal, se han designado los siguientes representantes.
IBM International Group B.V.,
Johan Huizingalaan 765,
1066 VH Ámsterdam,
Países Bajos
IBM United Kingdom Limited,
PO Box 41, North Harbour,
Portsmouth,
Hampshire, PO6 3AU,
Reino Unido
Para proteger su información personal del acceso, uso y divulgación no autorizados, implementamos medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas prudenciales. Estas salvaguardas incluyen controles de acceso basados en roles y cifrado para mantener la privacidad de la información personal mientras está en tránsito. También exigimos a nuestros Asociados de Negocios, proveedores y terceros que implementen las salvaguardas adecuadas, como los términos del contrato y las restricciones de acceso, para proteger la información del acceso, uso y divulgación no autorizados.
IBM pone a disposición modelos y sistemas de inteligencia artificial, incluidos grandes modelos lingüísticos (a menudo llamados LLM). IBM puede utilizar dichos modelos y sistemas de IA en las propiedades de IBM.com, o integrados en ellas e incluso a través de chatbots. IBM también puede ofrecer dichos modelos y sistemas de IA bajo términos independientes.
Los modelos y sistemas de IA de IBM están diseñados, entrenados, validados y probados con datos de fuentes abiertas al público, las cuales pueden llegar a contener información personal. Hemos implementado salvaguardas, procesos y herramientas para mitigar los impactos asociados y ayudar a abordar el desarrollo responsable y la implementación de IA confiable.
Solo conservamos la información personal durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines para los que se procesa o para cumplir con los requisitos de retención legales y reglamentarios. Los requisitos de retención legales y reglamentarios pueden incluir la retención de información para:
fines de auditoría y contabilidad,
términos legales de retención,
la gestión de disputas,
y el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales en los países donde operamos.
Retenemos cualquier información de relación contractual con fines administrativos, requisitos de retención legales y reglamentarios, defensa de los derechos de IBM y para gestionar la relación de IBM con usted. La información que se proporciona en un aviso de privacidad complementario puede proporcionar información más detallada sobre los términos de retención aplicables.
Cuando la información personal ya no es necesaria, contamos con procesos para eliminarla de forma segura, por ejemplo, borrando archivos electrónicos y triturando registros físicos.
Usted puede tener ciertos derechos en relación con el manejo de su información personal.
El formulario de Contáctenos se puede utilizar para:
El formulario de Enviar una solicitud de derechos de datos se puede utilizar para:
Cuando envía una solicitud de derechos de datos (DR), nos proporciona información personal, incluidos su nombre y detalles de contacto, que utilizamos para responder a su solicitud. En algunas circunstancias, para verificar su identidad y garantizar que divulgamos la información personal a la persona correcta, también podemos solicitar una copia de su identificación con foto, que se elimina inmediatamente después de la verificación de su identidad.
Tras su solicitud de DR, su información personal se procesa para gestionar y cumplir con su solicitud de DR, de acuerdo con las obligaciones y compromisos legales de IBM relacionados con las DR.
Puede verificar el estado de las solicitudes que ha enviado utilizando el formulario web DR en el IBM Trust Center durante 90 días después del cumplimiento de la solicitud. Los datos relevantes para su solicitud de DR se conservan durante un mínimo de tres años a partir de la fecha de su última comunicación relacionada con DR con IBM para abordar cualquier solicitud que pueda tener en relación con la DR, y para fines de conformidad y registro de IBM.
Para obtener más información sobre cómo procesamos sus datos, consulte Información personal que recopilamos y usamos.
Sus derechos podrían estar sujetos a limitaciones y excepciones resultantes de las leyes aplicables. Por ejemplo, podría haber situaciones en las que no podamos compartir cierta información que usted busca, si revelarla significa revelar información sobre otros.
También puede tener derecho a presentar una queja ante la autoridad de control competente. Se puede encontrar información sobre derechos adicionales, cuándo se aplican, y el derecho a quejarse ante una autoridad de control competente aquí.
Si tiene algún problema relacionado con la privacidad o el uso de datos sin resolver o que no hayamos abordado de manera satisfactoria, póngase en contacto con nuestro proveedor externo de resolución de conflictos con sede en Estados Unidos (gratuito) aquí.
Para configurar o actualizar sus preferencias de comunicaciones de marketing, visite el Centro de preferencias de privacidad de IBM. También puede enviar una solicitud de exclusión voluntaria, o seleccionar Darse de baja en la parte inferior de cada e-mail de marketing.
En algunas jurisdicciones, el manejo legal de la información personal está sujeto a una justificación, a la que a veces se hace referencia como base legal. Las bases legales en las que confiamos para el manejo legal de su información personal varían según el propósito y la ley aplicable.
Las diferentes bases legales que podemos utilizar son:
Confiamos en esta base legal cuando necesitamos procesar cierta información personal, como sus detalles de contacto, detalles de pago y detalles de envío, para cumplir con nuestras obligaciones o para gestionar nuestra relación contractual con usted.
Ejemplos:
Si tiene la intención de comprar un producto o servicio, requerimos su información de contacto empresarial para concertar un contrato con usted o podría necesitar crear un IBMid (consulte Su cuenta) para acceder a un producto comprado en línea.
Al completar un contacto, podría necesitar recibir servicios de soporte, para lo cual necesitaremos recopilar su información de contacto.
Necesitamos información personal para considerar a los solicitantes de empleo o administrar los derechos de pensión de los jubilados (ver Contratación y ex empleados).
Los intereses legítimos se relacionan con la posibilidad de realizar y organizar negocios, lo que incluye la comercialización de nuestras ofertas, la protección de nuestros intereses legales, la seguridad de nuestro entorno de TI o el cumplimiento de los requisitos del cliente.
Ejemplos:
Capturamos su uso e interacción con nuestros sitios web para mejorarlos.
Procesamos su IBMid (Consulte Su cuenta) para gestionar la autorización de acceso a nuestros servicios.
Cuando tenemos una relación contractual con la organización para la que trabaja, tenemos un interés legítimo en procesar su información personal utilizada para gestionar este contrato.
Procesamos la información de contacto empresarial (consulte Su cuenta) en combinación con otras informaciones relevantes de negocio para adaptar nuestras interacciones con usted y promover nuestros productos y servicios. Podríamos procesar su información de contacto junto con los detalles de un evento de IBM al que asistió para desarrollar Marketing e inteligencia empresarial.
Procesamos la información personal de los solicitantes en función de nuestro interés legítimo en obtener el talento adecuado (consulte Contratación y ex empleados).
Tenemos que mantener nuestras operaciones empresariales generales en funcionamiento. Con este fin, podríamos, por ejemplo, procesar la información de inicio de sesión de nuestros sistemas y redes de TI, o imágenes de CCTV en sedes de IBM por motivos de seguridad y protección.
También podríamos procesar información personal cuando sea necesario para defender nuestros derechos en procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales. Esto también se enmarca en la base legal del interés legítimo en países donde no son una base legal separada.
Procesamos información personal para la protección crediticia, que es una base legal específica en virtud de la ley brasileña (LGPD) pero también está cubierta en virtud a la base legal de interés legítimo en otros países.
El procesamiento se basa en su consentimiento cuando lo solicitamos.
Ejemplo:
el uso opcional de Cookies y tecnologías similares o e-mail de materialesde marketing.
Cuando necesitamos procesar cierta información personal en base a nuestra obligación legal. Ejemplo:
Podríamos estar obligados a solicitar una identificación emitida por el gobierno para ciertas transacciones, como para una transacción de financiamiento (consulte Relación contractual).
Si se realiza un cambio sustancial a esta Declaración de privacidad, la fecha de vigencia es revisada y se publica un aviso en la Declaración de privacidad actualizada durante 30 días. Si continúan utilizando nuestros sitios web y servicios después de que entre en vigencia una revisión, se considera que los usuarios han leído y comprendido los cambios.
Las versiones anteriores de la Declaración de privacidad están disponibles aquí.
Secciones actualizadas en esta versión:
Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para traducir con precisión la Declaración de Privacidad de IBM a este idioma. Para reportar cualquier inquietud relacionada con la traducción, seleccione Contáctenos en el encabezado de esta página.