Declaración de Privacidad de IBM

Una cookie es una pieza de datos que un sitio web podría enviar a su navegador, que podría almacenarse en su computadora y puede usarse para identificar su computadora. Las balizas web, incluidos los píxeles y las etiquetas, son tecnologías que se utilizan para realizar un seguimiento de un usuario que visita una página web de IBM o si una página web se copió a otro sitio web. Los objetos compartidos locales (Local Shared Objects) pueden almacenar información de contenido que se muestra en la página web visitada y preferencias. Todas estas tecnologías se pueden utilizar para proporcionar funciones conectadas en nuestros sitios web o mostrar publicidad de IBM dirigida (en función de sus preferencias de cookies) en otros sitios web basados en sus intereses. Las balizas web también se pueden usar para realizar un seguimiento de su interacción con mensajes de correo electrónico o boletines informativos, como para determinar si los mensajes se abren o se seleccionan enlaces.

Las cookies de sesión se pueden utilizar para realizar un seguimiento de su progresión de una página a otra, de modo que no se le solicite información que ya haya proporcionado durante la sesión actual, o información que se necesite para poder completar una transacción. Las cookies de sesión se borran cuando se cierra el navegador web.

Las cookies persistentes emitidas por IBM expiran cada 14 meses. IBM permite las cookies emitidas por proveedores en sus sitios web. Para las cookies emitidas por proveedores, los períodos de retención de cookies persistentes están cubiertos por la política de privacidad del proveedor.

Puede utilizar IBM Cookie Manager para obtener más información sobre las tecnologías de seguimiento en línea que utilizamos y para revisar o establecer sus preferencias con respecto a la información que recopilamos sobre usted en nuestros sitios web. IBM Cookie Manager se presenta como una ventana de notificación cuando visita una página web por primera vez o se abre al seleccionar Preferencias de cookies en el pie de página del sitio web. IBM Cookie Manager no se ocupa de todos los tipos de tecnologías de seguimiento (por ejemplo, balizas web). Cuando utilice aplicaciones móviles, utilice las opciones de su dispositivo móvil para gestionar la configuración.

Bloquear, deshabilitar o rechazar las cookies de IBM podría hacer que los servicios no funcionen correctamente, como los relacionados con un carrito de compras, o bloquear el uso de sitios web o servicios de IBM Cloud que requieren que inicie sesión. La desactivación de las cookies no desactiva otras tecnologías de seguimiento en línea, pero evita que las otras tecnologías accedan a los detalles almacenados en las cookies.

Nuestros sitios web ofrecen la posibilidad de utilizar opciones de redes sociales de terceros. Si elige utilizar estas opciones, estos sitios de terceros pueden registrar información sobre usted, como su dirección IP, tiempo de acceso y URL de sitios web de los que viene referido. Si ha iniciado sesión en esos sitios de redes sociales, también podrían vincular la información recopilada con la información de su perfil. No aceptamos ninguna responsabilidad por las prácticas de privacidad de estos servicios de terceros y le recomendamos que revise sus políticas de privacidad para obtener más información.

Para obtener información sobre las cookies y cómo eliminar estas tecnologías mediante la configuración del navegador, consulte https://www.allaboutcookies.org/.