El cifrado de datos es una forma de traducir datos de texto sin formato (sin cifrar) a ciphertext (cifrado). Los usuarios pueden acceder a los datos cifrados con una clave de cifrado y a los datos descifrados con una clave de descifrado.

Hay cantidades masivas de información confidencial administrada y almacenada en línea en la nube o en servidores conectados. El cifrado utiliza la ciberseguridad para defenderse de la fuerza bruta y los ciberataques, incluidos el malware y el ransomware. El cifrado de datos funciona asegurando los datos digitales transmitidos en la nube y los sistemas informáticos. Hay dos tipos de datos digitales, datos transmitidos o datos en vuelo y datos digitales almacenados o datos en reposo.

Los algoritmos de cifrado modernos han reemplazado el estándar de cifrado de datos obsoleto para proteger los datos. Estos algoritmos protegen la información y fomentan las iniciativas de seguridad, incluida la integridad, la autenticación y el no repudio. Los algoritmos primero autentican un mensaje para verificar el origen. A continuación. comprueban la integridad para verificar que los contenidos no hayan cambiado. Finalmente, la iniciativa de no repudio evita que los envíos nieguen la actividad legítima.