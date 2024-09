Casi todo lo que hace en una computadora utiliza criptografía. Es por eso que, la mayoría de las veces, los intrusos no pueden leer sus correos electrónicos, acceder a sus registros médicos, publicar desde su cuenta de redes sociales, apagar su automóvil de forma remota o interferir con la red eléctrica de su ciudad.

La criptografía moderna es tan buena que, cuando se violan datos o sistemas seguros, casi nunca es porque alguien rompió el cifrado en sí. La mayoría de las violaciones se deben a errores humanos: alguien accidentalmente da una contraseña o deja una puerta trasera en un sistema seguro.

Puede pensar en los estándares de cifrado modernos, como las claves públicas de 2048 bits, como las bóvedas más sólidas: casi imposibles de violar, a menos que alguien deje una llave tirada afuera. Pero la era de la computación cuántica cambiará las cosas. Un actor malicioso con una computadora cuántica con suficiente potencia podría desbloquear cualquier bóveda de 2048 bits y acceder a los datos que protege.

No sabemos exactamente cuándo las computadoras cuánticas serán lo suficientemente poderosas como para descifrar la criptografía de 2048 bits, pero algunos expertos han esbozado líneas de tiempo basadas en lo que sabemos hasta ahora. El Report on Post-Quantum Cryptography del National Institute of Standards and Technology (enlace externo a ibm.com) determinó que las primeras violaciones podrían suceder tan pronto como en 2030.

“He estimado una probabilidad entre siete de que algunas de las herramientas fundamentales de criptografía de clave pública en las que confiamos hoy en día se descifren para 2026”, escribió el Dr. Michele Mosca (enlace externo a ibm.com), experto de la Universidad de Waterloo, “y un 50 % de posibilidades para 2031”.

La criptografía quantum-safe reconstruye la bóveda criptográfica, haciéndola segura contra ataques cuánticos y clásicos.