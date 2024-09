¿Qué es un actor de amenazas?

Ciertos tipos de actores de amenazas no son delincuentes cibernéticos por definición o intención, pero sí en la práctica. Por ejemplo, un buscador de emociones que "solo se divierte" apagando la red eléctrica de una ciudad durante unos minutos, o un hacktivista que filtra y publica información del gobierno confidencial en nombre de una causa noble, también pueden estar cometiendo un delito cibernético, tengan o no la intención de hacerlo o crean o no que lo hacen.