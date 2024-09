¿Qué es machine learning (ML)?

A medida que se ha desarrollado la tecnología de aprendizaje automático, ciertamente nos ha facilitado la vida. Sin embargo, la implementación de machine learning en las empresas también ha planteado una serie de preocupaciones éticas sobre las tecnologías de IA. Por ejemplo:

Singularidad tecnológica



Si bien este tema atrae mucha atención pública, a muchos investigadores no les preocupa la idea de que la IA supere a la inteligencia humana en un futuro próximo. La singularidad tecnológica también se conoce como IA fuerte o superinteligencia. El filósofo Nick Bostrum define la superinteligencia como “cualquier intelecto que supera ampliamente a los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluida la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales”. A pesar de que la superinteligencia no es inminente en la sociedad, su idea plantea algunas preguntas interesantes al considerar el uso de sistemas autónomos, como los automóviles sin conductor. No es realista pensar que un automóvil sin conductor nunca tendría un accidente, pero ¿quién es responsable en esas circunstancias? ¿Deberíamos seguir desarrollando vehículos autónomos, o limitamos esta tecnología a vehículos semiautónomos que ayudan a las personas a conducir de manera segura? Aún está por decidirse, pero estos son los tipos de debates éticos que se están produciendo a medida que se desarrolla una nueva e innovadora tecnología de IA.

Impacto de la IA en los empleos



Si bien gran parte de la percepción pública de la inteligencia artificial se centra en la pérdida de empleos, esta preocupación probablemente debería replantearse. Con cada nueva tecnología disruptiva, vemos que la demanda del mercado de roles laborales específicos cambia. Por ejemplo, cuando observamos la industria automotriz, muchos fabricantes, como GM, están cambiando para enfocarse en la producción de vehículos eléctricos para alinearse con iniciativas ecológicas. La industria energética no va a desaparecer, pero la fuente de energía está cambiando de una economía de combustible a una eléctrica.

De manera similar, la inteligencia artificial trasladará la demanda de empleos a otras áreas. Será necesario que haya personas que ayuden a gestionar los sistemas de IA. Todavía será necesario que haya personas para abordar problemas más complejos dentro de las industrias que tienen más probabilidades de verse afectadas por los cambios en la demanda laboral, como el servicio al cliente. El mayor desafío con la inteligencia artificial y su efecto en el mercado laboral será ayudar a las personas a hacer la transición a nuevos roles que tengan demanda.

Privacidad



La privacidad tiende a debatirse en el contexto de la privacidad, la protección y la seguridad de los datos. Estas preocupaciones han permitido a los responsables políticos avanzar más en los últimos años. Por ejemplo, en 2016, se creó la legislación GDPR para proteger los datos personales de las personas en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, dando a los individuos más control sobre sus datos. En Estados Unidos, los estados individuales están desarrollando políticas, como la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), que se introdujo en 2018 y exige a las empresas que informen a los consumidores sobre la recopilación de sus datos. Este tipo de legislación ha obligado a las empresas a replantearse cómo almacenan y utilizan la información personal identificable (IPI). Como resultado, las inversiones en seguridad se han convertido en una prioridad cada vez mayor para las empresas, que tratan de eliminar cualquier vulnerabilidad y oportunidad de vigilancia, piratería informática y ciberataques.

Prejuicios y discriminación



Los casos de sesgo y discriminación en varios sistemas de machine learning han planteado muchas cuestiones éticas con respecto al uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos protegernos contra el sesgo y la discriminación cuando los propios datos de entrenamiento pueden ser generados por procesos humanos sesgados? Aunque las empresas suelen tener buenas intenciones con su trabajo de automatización, Reuters (el enlace se encuentra fuera de ibm.com) destaca algunas de las consecuencias imprevistas de incorporar la IA en las prácticas de contratación. En su esfuerzo por automatizar y simplificar un proceso, Amazon discriminó involuntariamente a los candidatos por género para puestos técnicos y, finalmente, la empresa tuvo que desechar el proyecto. Harvard Business Review (el enlace se encuentra fuera de ibm.com) ha planteado otras preguntas puntuales sobre el uso de la IA en las prácticas de contratación, como qué datos debería poder utilizar al evaluar a un candidato para un puesto.

El sesgo y la discriminación tampoco se limitan a la función de recursos humanos; se pueden encontrar en una serie de aplicaciones, desde software de reconocimiento facial hasta algoritmos de redes sociales.

A medida que las empresas se vuelven más conscientes de los riesgos de la IA, también se vuelven más activas en esta discusión sobre la ética y los valores de la IA. Por ejemplo, IBM ha puesto fin a sus productos de análisis y reconocimiento facial de uso general. El director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, escribió: “IBM se opone firmemente y no tolerará el uso de ninguna tecnología, incluida la tecnología de reconocimiento facial ofrecida por otros proveedores, para vigilancia masiva, elaboración de perfiles raciales, violaciones de derechos y libertades humanos básicos o cualquier propósito que no sea coherente con nuestros valores y Principios de Confianza y Transparencia”.

Responsabilidad



Dado que no existe una legislación significativa para regular las prácticas de IA, no existe un mecanismo real de aplicación para garantizar que se practique una IA ética. Los incentivos actuales para que las empresas sean éticas son las repercusiones negativas de un sistema de IA poco ético en los resultados finales. Para llenar el vacío, han surgido marcos éticos como parte de una colaboración entre especialistas en ética e investigadores para regir la creación y distribución de modelos de IA dentro de la sociedad. Sin embargo, por el momento, estos solo sirven como guía. Algunas investigaciones (el enlace se encuentra fuera de ibm.com) muestran que la combinación de responsabilidad distribuida y la falta de previsión de las posibles consecuencias no conducen a prevenir daños a la sociedad.

