¿Qué es el aprendizaje supervisado?

El aprendizaje automático no supervisado y el aprendizaje automático supervisado se analizan juntos con frecuencia. A diferencia del aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado utiliza datos sin etiquetar. A partir de esos datos, descubre patrones que ayudan a resolver problemas de agrupamiento o asociación. Esto es particularmente útil cuando los expertos no están seguros de las propiedades comunes dentro de un conjunto de datos. Los algoritmos de agrupamiento comunes son los modelos jerárquico, k-medias y Gaussian Mixture.

El aprendizaje semisupervisado se produce cuando solo se ha etiquetado una parte de los datos de entrada dados. El aprendizaje no supervisado y semisupervisado puede ser una alternativa más atractiva, ya que puede llevar mucho tiempo y ser costoso confiar en la experiencia del dominio para etiquetar los datos adecuadamente para el aprendizaje supervisado.

Para profundizar en las diferencias entre estos enfoques, consulte "Aprendizaje supervisado vs. no supervisado: ¿cuál es la diferencia?"