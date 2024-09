Uno de los aspectos más difíciles del trabajo de un responsable de datos es establecer formas rápidas y confiables de pasar de los datos a la información. Necesita los datos correctos para ejecutar su modelo, pero no todos los datos son aptos para la IA.

"El origen de todo está en el conjunto de datos apropiado para un caso de uso específico; sin eso no hay IA, punto", dice Remus Lazar, vicepresidente de desarrollo de software, tejido de datos, IBM. Señala el ejemplo de una aerolínea que quiere que la IA predictiva pronostique si los pasajeros pueden hacer la conexión de sus vuelos. "Si solo se han recopilado datos sobre los pasajeros que perdieron sus conexiones, y no sobre los que sí lograron hacer la conexión, entonces no son exactamente los datos que hay que utilizar. Sin los conjuntos de datos adecuados, nunca podrá resolver el caso de uso".

Revise su arquitectura de datos

Más de la mitad de las organizaciones citan los datos como los culpables del estancamiento de los proyectos de IA. Una arquitectura de datos moderna, como un tejido de datos, proporciona capacidades integradas de calidad y control de datos. Permite a los científicos de datos autogestionar los datos con independencia del lugar dónde residan, con todos los requisitos de gobernanza y privacidad aplicados de forma automática. Este enfoque brinda a los usuarios datos confiables listos y acceso a fuentes dispares en tiempo real con una gobernanza completa que allana el camino para la agilidad y la velocidad.

Impulse sus modelos con datos confiables

En un momento de regulaciones y ética cambiantes y complejas en torno a la IA, siempre debe preguntar: ¿Cuál es la gobernanza para estos datos? ¿Se puede utilizar para este propósito? La calidad de los datos y la gobernanza de datos son fundamentales para escalar con éxito las soluciones de IA. Considere las siguientes preguntas para las que su organización necesita respuestas antes de poder confiar en las decisiones del algoritmo.

Por ejemplo, ¿necesita datos externos o internos?

¿Está utilizando datos históricos?

Si es así, ¿es ético según los estándares actuales?

Depende de usted, como responsable de datos, determinar quién controla los datos, quién tiene acceso al software y las aplicaciones de IA y quién necesita acceso para garantizar que las iniciativas de IA sean útiles.

Comprométase con la IA ética

Las directrices para una IA responsable incluyen consideraciones como la seguridad, la explicabilidad y el sesgo. Si utiliza datos históricos para alimentar un modelo, debe asegurarse de que se ajustan a la ética y las sensibilidades actuales de la sociedad. Por ejemplo, las actitudes en torno al género, la raza, el sexo, la clase y la edad son diferentes hoy que en la década de 1970. El uso de un conjunto de datos obsoleto podría perpetuar el sesgo de la IA, distorsionando los resultados desde el principio. Las organizaciones pueden distinguirse por enfrentar los problemas éticos de manera estratégica, decidida y reflexiva.