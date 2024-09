Cree una arquitectura de datos moderna

Como líder de datos, sabe que aprovechar el valor de los datos se trata de proporcionar los datos correctos en el momento indicado, independientemente de dónde residan. Esa capacidad se basa en tener implementada una arquitectura de datos moderna como parte de su estrategia de datos.



Una arquitectura de datos adecuada para su propósito traduce las necesidades comerciales en requisitos de datos y sistemas y gestiona la protección y el flujo de datos de toda una organización. Tenga en cuenta que no hay una fórmula única que sirva para todos. El marco debe estar impulsado por los requisitos comerciales y ser funcional para los objetivos a corto y largo plazo. "Atrás quedaron los días de una arquitectura de datos estáticos única y estructurada", dice Paul Christensen, arquitecto de datos de elite de IBM Expert Labs. "Actualmente, las empresas están impulsadas por datos dinámicos y estáticos, datos en muchos formatos y datos con distintos grados de calidad y confianza".



Con datos distribuidos más que nunca, tanto on premises como en la nube, las soluciones de arquitectura de datos son esenciales para satisfacer las necesidades especializadas de la empresa, aplicar data analytics y la IA a escala. Para la mayoría de las organizaciones actuales, una arquitectura de datos moderna no es una opción más, sino una necesidad urgente.



¿Cómo encontrar y determinar cuáles son esas necesidades especiales para seleccionar la tecnología adecuada? Una topología de datos permite clasificar y administrar los escenarios del mundo real para crear una arquitectura de datos moderna que tenga en cuenta a los usuarios, el uso, las limitaciones y el flujo de datos y que sea muy resiliente a necesidades futuras.