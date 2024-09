A medida que las empresas empiezan a alojar más datos y a necesitar análisis más avanzados y una amplia gama de datos, el almacén de datos empieza a resultar caro y pierde flexibilidad. Si desea analizar datos no estructurados o semiestructurados, el almacén de datos no funcionará. Cada vez son más las empresas que optan por la arquitectura de lakehouse de datos, que contribuye a solucionar este problema. El lakehouse de datos abierto permite ejecutar cargas de trabajo del almacén de datos sobre todo tipo de datos en una arquitectura abierta y flexible. Estos datos también pueden ser utilizados por científicos de datos e ingenieros que estudian los datos para obtener información empresarial. En lugar de un sistema estrechamente acoplado, el lakehouse de datos es mucho más flexible y también puede gestionar datos no estructurados y semiestructurados como fotos, vídeos, datos de IoT y mucho más.

El lakehouse de datos también puede admitir sus cargas de trabajo de ciencia de datos, aprendizaje automático (ML) e IA, además de sus cargas de trabajo de informes y paneles. Si está buscando una actualización a partir de la arquitectura del almacén de datos, desarrollar un lakehouse de datos abierto es el camino a seguir.