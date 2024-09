¿Qué es un centro de datos?

Existen diferentes tipos de instalaciones de centros de datos, y una sola empresa puede usar más de un tipo, según las cargas de trabajo y las necesidades comerciales.

Centros de datos empresariales (on premises)

En este modelo de centro de datos, toda la infraestructura de TI y los datos se alojan en on premises. Muchas empresas optan por tener sus propios centros de datos on premises porque sienten que tienen más control sobre la seguridad de la información y pueden cumplir más fácilmente con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) de EE. UU. En un centro de datos empresarial, la empresa es responsable de todas las tareas de despliegue, monitoreo y gestión.

Centros de datos en la nube pública

Los centros de datos en la nube (también denominados centros de datos de computación en la nube) albergan recursos de infraestructura de TI para uso compartido por múltiples clientes, desde puntuaciones hasta millones de clientes, a través de una conexión a Internet.

Muchos de los mayores centros de datos en nube (denominados centros de datos a hiperescala) son gestionados por grandes proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud, Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure. De hecho, la mayoría de los principales proveedores de la nube gestionan varios centros de datos a hiperescala en todo el mundo. Normalmente, los proveedores de servicios en la nube mantienen centros de datos más pequeños, situados más cerca de los clientes de la nube (y de los clientes de los clientes de la nube). Para cargas de trabajo de uso intensivo en datos en tiempo real, como analytics de big data, inteligencia artificial (IA) y aplicaciones de entrega de contenido, los centros de datos periféricos pueden ayudar a minimizar la latencia, lo cual mejora el rendimiento general de las aplicaciones y la experiencia del cliente.

Centros de datos gestionados e instalaciones de colocación

Los centros de datos gestionados y las instalaciones de colocación son opciones para organizaciones que no disponen de espacio, personal o experiencia para desplegar y gestionar parcial o totalmente su infraestructura de TI on premises, pero prefieren no alojar esa infraestructura empleando los recursos compartidos de un centro de datos de nube pública.

En un centro de datos gestionado, la empresa cliente alquila servidores dedicados, almacenamiento y hardware de red del proveedor del centro de datos, y el proveedor del centro de datos se encarga de la administración, el monitoreo y la gestión para la empresa cliente.

En una instalación de colocación, la empresa cliente es propietaria de toda la infraestructura y alquila un espacio dedicado para alojarla dentro de la instalación. En el modelo de colocación tradicional, la empresa cliente tiene acceso exclusivo al hardware y plena responsabilidad de gestionarlo; esto es ideal para la privacidad y la seguridad, pero a menudo no es práctico, especialmente durante interrupciones o emergencias. Hoy en día, la mayoría de los proveedores de colocación ofrecen servicios de gestión y monitoreo para los clientes que los desean.

Los centros de datos gestionados y las instalaciones de colocación se emplean a menudo para albergar tecnología remota de copia de seguridad de datos y recuperación ante desastres para pequeñas y medianas empresas (pymes).