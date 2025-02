¿Qué es la inteligencia artificial (IA)?

El aprendizaje profundo es un subconjunto de machine learning que utiliza redes neuronales multicapa, llamadas redes neuronales profundas, que simulan más de cerca el complejo poder de toma de decisiones del cerebro humano.

Las redes neuronales profundas incluyen una capa de entrada, al menos tres pero generalmente cientos de capas ocultas, y una capa de salida, a diferencia de Neural Networks utilizados en los modelos clásicos de machine learning, que generalmente tienen solo una o dos capas ocultas.

Estas múltiples capas permiten el aprendizaje no supervisado: pueden automatizar la extracción de características de conjuntos de datos grandes, no etiquetados y no estructurados, y hacer sus propias predicciones sobre lo que representan los datos.

Al no requerir intervención humana, el deep learning permite el machine learning a gran escala. Es muy adecuado para el procesamiento de lenguaje natural (PLN), la visión artificial y otras tareas que requieren identificar rápidamente y con precisión patrones y relaciones complejas en grandes volúmenes de datos. La mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) que utilizamos hoy en día se basan en algún tipo de aprendizaje profundo.