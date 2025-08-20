¿Qué es el riesgo operacional?

Es uno de los tipos clave de riesgo que enfrentan las compañías y organizaciones, junto con el riesgo estratégico, el riesgo crediticio y el riesgo de mercado. La gestión del riesgo operacional (ORM) implica identificar, evaluar y mitigar estos riesgos para reducir la probabilidad y el impacto de pérdidas potenciales.

Estos son solo algunos ejemplos de riesgos operacionales que pueden sorprender a una compañía si no está preparada para gestionarlos:

Una pequeña empresa enfrenta una crisis de flujo de caja debido al retraso en los pagos de clientes clave, lo que lleva a dificultades para cumplir con la nómina y los gastos operativos.

Una cadena de comida rápida enfrenta una crisis de relaciones públicas luego de que un video viral muestra condiciones insalubres en uno de sus restaurantes, lo que lleva a una caída en la confianza de los clientes y las ventas.

Una compañía de software se enfrenta a una demanda por infracción de propiedad intelectual, lo que genera costos legales, daños potenciales y una interrupción en el desarrollo del producto.

Todas las compañías se enfrentan a muchos tipos de riesgos operacionales, que van desde aquellos que en gran medida están bajo el control de la organización, como el riesgo de incumplir con las regulaciones, hasta factores que están completamente fuera de la capacidad de predicción de la compañía, como un brote pandémico imprevisto.

A medida que las operaciones crecen en complejidad, por ejemplo, involucrando muchos tipos de operaciones en muchos sistemas y países, la exposición de la organización al riesgo aumenta, lo que hace más probable que ocurra algún tipo de falla operativa y afecte la reputación o el resultado final de la organización.