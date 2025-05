¿Qué es la gestión de riesgos de la cadena de suministro?

La implementación de SCRM puede ser un desafío para las empresas debido a diversos factores. Las cadenas de suministro globales modernas son profundamente complejas, lo que dificulta el seguimiento de los detalles en cada paso, de principio a fin.

Además, si una empresa no tiene acceso a datos fiables sobre sus proveedores, no podrá evaluar los riesgos de forma completa y precisa. Algunos proveedores pueden mostrarse renuentes a proporcionar datos debido a inquietudes de privacidad o por miedo a perder un beneficio competitivo. E incluso si proporcionan suficientes datos para identificar riesgos, es posible que no estén dispuestos a adoptar nuevas prácticas o modificar las existentes.

También conlleva costos: las nuevas tecnologías, la capacitación y la supervisión práctica requieren una inversión financiera que a veces puede resultar demasiado para que las compañías más pequeñas se adapten. Cuantas más partes interesadas participen, mayor será el presupuesto necesario para mantener la debida diligencia.