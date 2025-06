¿Qué es un ataque cibernético?

Los ataques de ingeniería social manipulan a las personas para que hagan cosas que no deberían hacer, como compartir información que no deberían compartir, descargar software que no deberían descargar o enviar dinero a delincuentes.

El phishing es uno de los ataques de ingeniería social más generalizados. Según el informe Costo de una filtración de datos, es la segunda causa más común de filtraciones. Las estafas de phishing más básicas utilizan correos electrónicos o mensajes de texto falsos para robar las credenciales de los usuarios, extraer datos confidenciales de manera subrepticia o difundir malware. Los mensajes de phishing a menudo están diseñados para parecer que provienen de una fuente legítima. Suelen dirigir a la víctima para que haga clic en un hipervínculo que la lleva a un sitio web malicioso o abra un archivo adjunto de correo electrónico que resulta ser malware.

Los delincuentes cibernéticos también han desarrollado métodos más sofisticados de phishing. El phishing focalizado es un ataque altamente dirigido que tiene como objetivo manipular a un individuo específico, a menudo usando detalles de los perfiles públicos de las redes sociales de la víctima para hacer que la artimaña sea más convincente. Whale phishing es un tipo de phishing focalizado que se dirige específicamente a funcionarios corporativos de alto nivel. En una estafa de vulneración de correo electrónico empresarial (BEC), los delincuentes cibernéticos se hacen pasar por ejecutivos, proveedores u otros asociados comerciales para engañar a las víctimas para que transfieran dinero o compartan datos confidenciales.