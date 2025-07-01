Cómo un enfoque poscuántico de la criptografía puede ayudar a proteger los datos del mainframe

A medida que la industria se acerque a lograr una computadora cuántica criptográficamente relevante, la seguridad de los datos (operativos, personales y financieros) será más crítica que nunca. Proteger esos datos de este nuevo vector de riesgo se convertirá en una prioridad para muchas empresas.

Los algoritmos criptográficos de clave pública definidos en las normas actuales, que se desarrollaron y publicaron en la década de 1970, se basan en problemas matemáticos que suponen un reto para las computadoras clásicas. Estos estándares de la industria todavía se utilizan en algunos de los esquemas de protección de datos actuales. Algún día, una computadora cuántica criptográficamente relevante podría romper esos estándares criptográficos, comprometiendo así los datos confidenciales.

Aunque aún no existe una máquina de este tipo, los atacantes cibernéticos pueden robar datos cifrados hoy, almacenarlos y luego esperar a que evolucionen las tecnologías de descifrado de computación cuántica. Conocida como “cosechar ahora, descifrar después”, esta estrategia subraya la necesidad de una criptografía poscuántica, también conocida como criptografía de seguridad cuántica o resistente a la computación cuántica. Aunque actualmente no existen ataques cuánticos prácticos, algunos datos almacenados hoy en día podrían permanecer sensibles durante décadas. A medida que avanza la computación cuántica, aumentan los riesgos para los métodos de cifrado tradicionales.