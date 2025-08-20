Hay muchas razones para considerar una solución basada en almacenamiento de objetos para almacenar sus datos, especialmente en esta era de Internet y comunicaciones digitales que está produciendo grandes volúmenes de datos multimedia basados en la web a un ritmo cada vez más acelerado.

Almacenamiento/gestión de datos no estructurados

El almacenamiento de objetos se está adoptando ampliamente en la era de la computación en la nube y para la gestión de datos no estructurados, que los analistas estiman que representarán la gran mayoría de todos los datos a nivel mundial en un futuro próximo. El volumen de contenido generado en la web (correos electrónicos, videos, redes sociales, documentos, datos de sensores producidos por los dispositivos de Internet de las cosas [IoT] y más) es masivo y está creciendo. Los datos no estructurados suelen ser estáticos (invariables), pero pueden requerirse en cualquier momento y lugar (tales como archivos de imágenes y video, por ejemplo, o copias de seguridad de datos archivados).

El almacenamiento de objetos basado en la nube es ideal para la retención de datos a largo plazo. Utilice el almacenamiento de objetos para sustituir a los archivos tradicionales, como el almacenamiento conectado a la red (NAS), reduciendo su infraestructura informática. Archive y almacene fácilmente datos reglamentarios obligatorios que deben conservarse durante largos períodos. Preserve de manera rentable grandes cantidades de contenido multimedia enriquecido (imágenes, videos, etc.) a los que no se accede con frecuencia.

Escalabilidad

El escalado ilimitado es quizás la ventaja más significativa del almacenamiento de datos basado en objetos. Los objetos, o unidades discretas de datos (en cualquier cantidad), se almacenan en un entorno de datos estructuralmente plano, dentro de un dispositivo de almacenamiento, tal como un servidor. Basta con agregar más dispositivos/servidores en paralelo a un clúster de almacenamiento de objetos para obtener un procesamiento adicional y admitir mayores capacidades de proceso que requieren los archivos de gran tamaño, como videos o imágenes.

Menor complejidad

El almacenamiento de objetos elimina la complejidad que conlleva un sistema de archivos jerárquico con carpetas y directorios. Hay menos posibilidades de que se produzcan retrasos en el rendimiento y obtendrá eficiencias al momento de recuperar datos, ya que no hay carpetas, directorios ni jerarquías complejas por las que navegar. Esto mejora el rendimiento, especialmente cuando se administran grandes cantidades de datos.

Recuperación/disponibilidad ante desastres

Puede configurar sistemas de almacenamiento de objetos para que repliquen contenido. Si falla un disco dentro de un clúster, existe un disco duplicado, garantizando así que el sistema siga funcionando sin interrupciones ni degradación del rendimiento. Los datos se pueden replicar dentro de nodos y clústeres y entre centros de datos distribuidos para realizar una copia de seguridad adicional fuera del sitio e incluso en regiones geográficas.

El almacenamiento de objetos es una alternativa más eficaz a las soluciones de copia de seguridad en cinta, que requieren cintas que deben cargarse y retirarse físicamente de las unidades de cinta y trasladarse fuera de las instalaciones para garantizar la redundancia geográfica. Puede utilizar el almacenamiento de objetos para realizar automáticamente copias de seguridad de bases de datos locales en la nube o replicar datos de manera rentable entre centros de datos distribuidos. Agregue copias de seguridad adicionales fuera del sitio e incluso en regiones geográficas para garantizar la recuperación después de un desastre.

Para profundizar en la recuperación ante desastres, consulte “Copias de seguridad y recuperación ante desastres: una guía completa.”

Metadatos personalizables

Recuerde que cada objeto es un repositorio autónomo que incluye metadatos o información descriptiva asociada a él. Los objetos utilizan estos metadatos para funciones importantes, tales como políticas de retención, eliminación y enrutamiento, estrategias de recuperación ante desastres (protección de datos) o validación de la autenticidad del contenido. También puede personalizar los metadatos con contexto adicional, que se pueden extraer y aprovechar más tarde para sacar insights comerciales y analizar aspectos del servicio al cliente o tendencias del mercado, por ejemplo.

Asequibilidad

Los servicios de almacenamiento de objetos utilizan precios de pago por uso que no conllevan costos iniciales ni inversiones de capital. Simplemente paga una tarifa de suscripción mensual por una cantidad específica de capacidad de almacenamiento, recuperación de datos, uso de ancho de banda y transacciones de API. Los precios suelen establecerse por niveles o por volumen, lo que significa que pagará menos por volúmenes de datos muy grandes.

El uso de un servidor básico supone un ahorro más, ya que las soluciones de almacenamiento de objetos tienen pocas restricciones de hardware y pueden implementarse en la mayoría de los servidores básicos configurados correctamente. Esto reduce la necesidad de adquirir nuevo hardware cuando se implementa una plataforma de almacenamiento de objetos local. Incluso puede usar hardware de varios proveedores.

Compatibilidad con la nube

El almacenamiento de objetos va de la mano con entornos alojados o en la nube que ofrecen almacenamiento de múltiples inquilinos como un servicio. Esto permite que muchas empresas o departamentos dentro de una empresa compartan el mismo repositorio de almacenamiento, y cada uno tiene acceso a una parte independiente del espacio de almacenamiento. Este método de almacenamiento compartido optimiza de manera inherente el escalado y los costos. Reducirá la infraestructura de TI local de su organización utilizando un almacenamiento en la nube de bajo costo y, al mismo tiempo, mantendrá el acceso a sus datos cuando sea necesario. Su empresa, por ejemplo, puede utilizar una solución de almacenamiento de objetos basada en la nube para recopilar y almacenar grandes cantidades de IoT y datos móviles no estructurados para sus aplicaciones de dispositivos inteligentes.