¿Qué es la contenerización?

La virtualización utiliza un hipervisor, una capa de software colocada en un equipo físico o servidor que permite al equipo físico separar su sistema operativo y aplicaciones de su hardware. La tecnología de virtualización permite que múltiples sistemas operativos y aplicaciones de software se ejecuten simultáneamente y compartan los recursos de una sola computadora física o máquina host (por ejemplo, CPU, almacenamiento y memoria). Por ejemplo, una organización de TI puede ejecutar tanto Windows como Linux o varias versiones de un sistema operativo, junto con diversas aplicaciones en el mismo servidor.

Cada aplicación y su sistema de archivos relacionado, bibliotecas y otras dependencias, incluida una copia del sistema operativo (SO), se empaquetan juntos como una VM. Como varias VM se ejecutan en una sola máquina física, pueden lograrse ahorros significativos en costos de capital, operativos y energéticos.

Por otro lado, la contenerización emplea los recursos informáticos de manera aún más eficiente. Un contenedor crea un único paquete de software ejecutable que agrupa el código de la aplicación junto con todas las dependencias necesarias para su ejecución. Sin embargo, a diferencia de las VM, los contenedores no incluyen una copia del SO. En cambio, el motor de tiempo de ejecución del contenedor se instala en el sistema operativo del sistema host, o "SO host", y se convierte en el canal a través del cual todos los contenedores del sistema informático comparten el mismo SO.

Los contenedores suelen denominarse "ligeros": comparten el kernel del SO de la máquina y no requieren la sobrecarga de asociar un SO dentro de cada aplicación (como es el caso de una VM). Otras capas de contenedores (áreas de almacenamiento y bibliotecas comunes) también pueden compartirse entre varios contenedores, lo que hace que sean inherentemente más pequeños en capacidad que una VM y más rápidos de iniciar. Varios contenedores pueden ejecutarse en la misma capacidad informática que una sola VM, lo que impulsa aún más la eficiencia de los servidores y reduce los costos de servidores y licencias.

