¿Qué son los contenedores?

Los contenedores usan una forma de virtualización del sistema operativo (SO) en la que las características del kernel del SO (por ejemplo, espacios de nombres y cgroups de Linux, silos de Windows y objetos de trabajo) se pueden usar para aislar procesos y controlar la cantidad de CPU, memoria y disco a los que pueden acceder esos procesos.

Los contenedores son pequeños, rápidos y portátiles porque, a diferencia de una máquina virtual, los contenedores no necesitan incluir un SO invitado en cada instancia y, en su lugar, simplemente pueden usar las características y recursos del SO host.

Los contenedores aparecieron por primera vez hace décadas con versiones, como FreeBSD Jails y AIX Workload Partitions, pero la mayoría de los desarrolladores modernos recuerdan 2013 como el inicio de la era moderna de los contenedores con la introducción de Docker.