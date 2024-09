Plataforma segura diseñada para la innovación abierta Ejemplo del mundo real: una empresa hipotecaria recorta costos y acelera el cumplimiento normativo Problema: una empresa hipotecaria procesa 70 millones de registros al día, pero su sistema local era lento e impreciso y tardaba entre 6 y 9 semanas en actualizar las aplicaciones más importantes. Los gastos de TI eran elevados y el hardware no se utilizaba en su totalidad. Solución: para mejorar el análisis de riesgos, la empresa recurrió a Red Hat OpenShift on IBM Cloud y a los servicios de analítica de IBM Cloud para reducir costes, aumentar la disponibilidad y, en última instancia, acelerar el cumplimiento normativo. Con Red Hat OpenShift on IBM Cloud operando en varias regiones, las aplicaciones se pueden incluir en contenedores y desplegar en todo el mundo, lo que mejora la disponibilidad y cumple con las normas locales.