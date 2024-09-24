Tanto la entrega continua como el despliegue continuo se ocupan de la automatización más adelante en el pipeline que CI y, a menudo, se usan indistintamente.

La diferencia entre la entrega continua y el despliegue continuo está en el nivel de automatización utilizado en los lanzamientos de software o aplicaciones. En la entrega continua, el código se traslada automáticamente a entornos similares a los de producción para realizar más pruebas y garantizar la calidad, como la evaluación de riesgos y la identificación de vulnerabilidades del código fuente. Se requiere intervención humana para pasar a la producción después de las pruebas exitosas.

En el despliegue continuo, la automatización va más allá. Una vez que el código pasa las pruebas, el despliegue a producción ocurre automáticamente; la aprobación humana no es necesaria.

La forma en que una organización aplica el pipeline de CI/CD y decide si utilizar la entrega o el despliegue continuo depende de sus necesidades empresariales. El despliegue continuo es mejor para los equipos de DevOps con un ciclo de vida de desarrollo rápido, como aquellos que construyen sitios de comercio electrónico y plataformas de software como servicio (SaaS).

El despliegue continuo respalda el proceso de lanzamiento de software al permitir que los equipos lancen software nuevo o actualizado con frecuencia y lo más rápido posible. Debido a que los cambios se despliegan automáticamente al público, este tipo de pipeline de despliegue continuo lo utilizan normalmente los equipos de DevOps que tienen un proceso probado.

Para los equipos que podrían no necesitar lanzar actualizaciones con tanta frecuencia en su flujo de trabajo, como aquellos que crean aplicaciones de atención médica, la entrega continua suele ser la opción preferida. Es más lento, pero ofrece otra capa de supervisión para garantizar la funcionalidad para los usuarios finales.

Para conocer con más detalle la diferencia entre entrega continua y despliegue continuo, mire este video.