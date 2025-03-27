No existe un único camino hacia el éxito en el mundo actual de disrupción, innovación e IA. Pero encontramos algunas lecciones de aquellos que están liderando el camino.¹
Panorama general: las empresas necesitan adaptarse a las tecnologías y circunstancias cambiantes, especialmente en la era de la IA, por lo que la transformación digital sigue siendo la principal prioridad estratégica. Pero solo alrededor de una cuarta parte de las empresas piensa que sus capacidades tecnológicas son suficientes para satisfacer esas necesidades estratégicas.
Minorista estadounidense
Estamos priorizando la migración de esas aplicaciones existentes a una pila tecnológica más moderna. Y cuando hacemos eso, eso, por definición, nos abre a las integraciones, la IA, todo lo moderno. ”
Hoy en día, la IA es la prueba definitiva para la preparación. Es una nueva tecnología que permitirá cambios y disrupciones inimaginables porque permite nuevas formas de trabajar actualmente inimaginables. Y sucederá rápido.
En 2023, el 37 % de los encuestados informaron que usaban IA generativa al menos una vez por semana. En 2024, el número aumentó al 72 %.2
En unos años, imaginar los negocios antes de la IA será como imaginar los negocios antes de Internet. Y tratar de competir sin IA será como un mal sueño en el que el wifi siempre está inactivo.
La preparación para la IA es tanto una mentalidad como un conjunto de capacidades. Implica:
- Tratar a la TI como un facilitador del crecimiento y la innovación
- Alinear la estrategia de TI y LOB
- Construir una fuerza laboral con las habilidades necesarias para adoptar y usar la IA.
Todo ello se suma a una postura de preparación para la IA y otras innovaciones, independientemente de las nuevas capacidades y retos que surjan.
Las empresas que hacen bien parte de esto tienden a hacerlo todo bien: existe una fuerte correlación entre el despliegue de IA y la tecnología y estrategia listas para IA, siempre que tenga las habilidades necesarias.
En nuestra investigación, algunas empresas estaban preparadas para la IA, otras no.
Las que están listas para la IA tienen 10 veces más probabilidades de sentirse completamente preparadas para implementar la IA en toda la empresa para 2026. En resumen: las empresas sin una estrategia sólida y capacidades tecnológicas completamente preparadas probablemente tendrán dificultades para la adopción de la IA. Corren el riesgo de ser superadas por competidores preparados para la IA a menos que tomen medidas deliberadas para mejorar su posición.
1 A menos que se indique lo contrario, las estadísticas y citas se extraen de la investigación original de IBM: 98 entrevistas y 1204 encuestados en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, China, India, Japón y Australia, realizadas de marzo a junio de 2024. Los roles de los encuestados incluyen a los responsables de la toma de decisiones clave con influencia en la evaluación o selección de servicios o soluciones de IA. Principalmente de empresas con más de 1000 empleados (n=1082), con algunas del mercado medio (500–999 empleados, n=122). Cross-industry mix focused on finance and banking, manufacturing, retail, energy and utilities, public, and telecommunications.
2 AI at Wharton, Growing up: Navigating Gen AI’s Early Years (octubre de 2024)