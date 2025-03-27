La preparación para la IA es tanto una mentalidad como un conjunto de capacidades. Implica:



- Tratar a la TI como un facilitador del crecimiento y la innovación

- Alinear la estrategia de TI y LOB

- Construir una fuerza laboral con las habilidades necesarias para adoptar y usar la IA.

Todo ello se suma a una postura de preparación para la IA y otras innovaciones, independientemente de las nuevas capacidades y retos que surjan.



Las empresas que hacen bien parte de esto tienden a hacerlo todo bien: existe una fuerte correlación entre el despliegue de IA y la tecnología y estrategia listas para IA, siempre que tenga las habilidades necesarias.