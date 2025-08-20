¿Qué es la ciencia de datos?

La aceleración del volumen de fuentes de datos, y por consiguiente de los datos, ha hecho que la ciencia de datos sea uno de los campos de más rápido crecimiento en cada industria. Como resultado, no es de extrañar que el papel del científico de datos haya sido apodado el "trabajo más sexy del siglo XXI" por Harvard Business Review. Las organizaciones dependen cada vez más de ellos para interpretar los datos y ofrecer recomendaciones prácticas que mejoren los resultados empresariales.

El ciclo de vida de la ciencia de datos implica varios roles, herramientas y procesos, que permiten a los analistas obtener insights procesables. Normalmente, un proyecto de ciencia de datos pasa por las siguientes etapas:

Ingesta de datos Almacenamiento de datos y procesamiento de datos Análisis de datos Comunicar

Ingesta de datos



El ciclo de vida comienza con la recopilación de datos, tanto estructurados en bruto como no estructurados, de todas las fuentes pertinentes utilizando diversos métodos. Estos métodos pueden incluir la introducción manual de datos, la extracción de datos de la web y la transmisión de datos en tiempo real desde sistemas y dispositivos. Las fuentes de datos pueden incluir datos estructurados, como datos de clientes, junto con datos no estructurados como archivos de registro, video, audio, imágenes, Internet de las cosas (IoT), redes sociales, etc.

Almacenamiento de datos y procesamiento de datos



Dado que los datos pueden tener formatos y estructuras diferentes, las empresas deben considerar distintos sistemas de almacenamiento en función del tipo de datos que sea necesario capturar. Los equipos de administración de datos ayudan a establecer normas en torno al almacenamiento y la estructura de los datos, lo que facilita los flujos de trabajo en torno a los modelos de analytics, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Esta etapa incluye la limpieza de datos, la deduplicación, la transformación y la combinación de los datos mediante trabajos ETL (extracción, transformación, carga) u otras tecnologías de integración de datos. Esta preparación de datos es esencial para promover la calidad de los datos antes de cargarlos en un almacén de datos, data lake u otro repositorio.

Análisis de datos



En este caso, los científicos de datos realizan un análisis exploratorio de los datos para examinar sesgos, patrones, rangos y distribuciones de valores dentro de los datos. Esta exploración de analytics de datos impulsa la generación de hipótesis para las pruebas a/b. También permite a los analistas determinar la relevancia de los datos para su uso dentro de los esfuerzos de modelado para los analytics predictivos, el aprendizaje automático y/o el aprendizaje profundo. Dependiendo de la precisión de un modelo, las organizaciones pueden llegar a depender de estos insights para la toma de decisiones empresariales, lo que les permite impulsar una mayor escalabilidad.

Comunicar



Por último, los insights se presentan como informes y otras visualizaciones de datos que facilitan su comprensión por parte de los analistas empresariales y otros responsables de la toma de decisiones. Un lenguaje de programación de ciencia de datos como R o Python incluye componentes para generar visualizaciones; alternativamente, los científicos de datos pueden utilizar herramientas de visualización dedicadas.