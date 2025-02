¿Qué es un data lake?

Los data lakes pueden ayudar a respaldar las iniciativas de integración de datos, cuyo objetivo es combinar y armonizar datos de múltiples fuentes para que puedan utilizarse con diversos fines analíticos, operativos y de toma de decisiones.

Según los datos de evaluación comparativa del IBM Institute for Business Value, el 64 % de las organizaciones afirman que derribar las barreras organizacionales para el intercambio de datos es uno de sus mayores desafíos relacionados con las personas. Las investigaciones muestran que hasta el 68 % de los datos organizacionales nunca se analizan. Las organizaciones no pueden obtener todos los beneficios de sus datos si las personas no pueden usarlos cuando los necesitan.

Los data lakes pueden facilitar el acceso y el intercambio de datos al brindar a las organizaciones una manera fácil de almacenar todo tipo de datos en un repositorio central accesible.