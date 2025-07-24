¿Qué es un catálogo de datos?

24 de julio de 2025

Alexandra Jonker

Tom Krantz

Un catálogo de datos es un inventario detallado de los activos de datos dentro de una organización. Ayuda a los usuarios a descubrir, comprender, gestionar, curar y acceder fácilmente a los datos.

Mediante metadatos y herramientas de gestión de datos, los catálogos de datos organizan los activos de datos para que los usuarios, como analistas de datos, científicos de datos y administradores de datos, puedan encontrar rápidamente los datos adecuados para sus casos de uso analítico o empresarial. Muchos catálogos de datos admiten la búsqueda en lenguaje natural, lo que permite a los usuarios descubrir datos sin escribir código ni consultas SQL.

Los catálogos de datos suelen incluir una amplia gama de activos de datos, que incluyen:

Un catálogo de datos sólido también incluye capacidades de gestión de metadatos para recopilar y curar los metadatos de cada activo de datos. Estas características pueden facilitar la identificación, la evaluación y el uso eficaz de los datos. El catálogo también debe proporcionar herramientas de gobernanza de datos para ayudar a salvaguardar la calidadla integridad y la seguridad de los datos.

¿Qué son los metadatos?

Los metadatos son datos e "es sobre datos." Es información sobre los datos, independiente del contenido de los datos en sí, como el autor, la fecha de creación o el tamaño del archivo. Los metadatos facilitan la búsqueda, organización y uso de los datos.

Un ejemplo tradicional de metadatos es el catálogo de tarjetas o el catálogo en línea de una biblioteca. En estas, cada ficha o listado contiene información sobre un libro: título, autor, tema, fecha de publicación, edición, ubicación dentro de la biblioteca o resumen.

Esta información facilita a los lectores la búsqueda y evaluación del libro: ¿Está actualizado o desactualizado? ¿Tiene la información que estoy buscando? ¿Es el autor alguien en quien confío o cuyo trabajo disfruto? Del mismo modo, los metadatos facilitan a los usuarios de datos la búsqueda y evaluación de los datos de su organización.

Los distintos tipos de metadatos cumplen funciones diferentes. Los catálogos de datos suelen tratar con varias clases de metadatos, que incluyen:

Metadatos técnicos

Los metadatos técnicos describen los detalles técnicos de los datos, como el tipo de archivo, la información de codificación, los esquemas y la ubicación de almacenamiento. Esto informa a los usuarios cómo trabajar con los datos, por ejemplo, si requieren transformación para el análisis.
Metadatos operativos

Los metadatos operativos describen las circunstancias de la creación y el uso del activo de datos. Por ejemplo, incluye información sobre cuándo, cómo y quién accedió, utilizó, actualizó o modificó.
Metadatos administrativos

Los metadatos administrativos definen las políticas de uso y retención de datos. Este tipo de metadatos se utiliza en la gobernanza de datos y puede ayudar a las organizaciones a cumplir con las políticas legales, regulatorias e internas.
Metadatos empresariales

Los metadatos empresariales describen el contexto empresarial de un activo de datos y su relevancia para la organización. Estos metadatos son fáciles de entender tanto para los profesionales de datos como para los usuarios empresariales.

Normalmente, un catálogo de datos cuenta con herramientas de gestión de metadatos para curar y enriquecer los metadatos con etiquetas, asociaciones, clasificaciones y anotaciones.

¿Por qué son importantes los catálogos de datos?

Las organizaciones modernas albergan entornos de datos cada vez más complejos. Los activos pueden originarse en varios entornos de nube y sistemas on premises, y en equipos, geografías y plataformas aislados. Un catálogo de datos facilita que cualquier usuario encuentre, evalúe y utilice todos estos datos con poca destreza técnica o esfuerzo.

Considera esta analogía: los sistemas de bibliotecas digitales ahorran a los lectores el tiempo y el esfuerzo de recorrer las estanterías en busca de un libro específico. Un catálogo de datos tiene una finalidad similar, ya que ayuda a los usuarios a encontrar rápidamente los datos que necesitan en lugar de tener que navegar por conjuntos de datos enormes y desorganizados. Un mejor acceso a datos mejora significativamente la eficiencia de las iniciativas de generación de conocimiento en toda la organización, del mismo modo que el catálogo de una biblioteca digital permite a los lectores llegar más rápido a la primera página.

Los catálogos de datos también desempeñan un papel crucial en la gobernanza de datos , la mitigación de riesgos y el cumplimiento normativo, especialmente para evitar infracciones. Las capacidades en este ámbito van desde la clasificación automatizada de datos confidenciales hasta las notificaciones cuando se detectan anomalías en los datos.

A través de los catálogos de datos, los profesionales de datos pueden acceder a los datos de forma independiente, sin depender de los equipos de TI, los ingenieros de datos ni arriesgar problemas de cumplimiento y gobernanza. Estos factores crean un entorno de datos ágil y autosuficiente que brinda beneficio a toda la organización.

Catálogo de datos vs. data dictionary

Los catálogos de datos y los Data Dictionary sirven para diferentes propósitos, pero trabajan juntos para hacer que los datos sean más utilizables.

Un catálogo de datos ofrece una visión general amplia de todos los activos de datos dentro de una organización. Proporciona contexto empresarial para ayudar a los usuarios a descubrir y evaluar conjuntos de datos.

Por el contrario, un diccionario de datos define la estructura y el contenido de conjuntos de datos individuales. Incluye detalles como nombres de campo, tipos de datos, valores permitidos, rangos y formatos. También garantiza que los campos de datos estén estandarizados en diferentes proyectos, archivos y programas de datos.

¿Cuáles son los beneficios de un catálogo de datos?

Los catálogos de datos proporcionan una variedad de beneficios que respaldan el descubrimiento de datos, la gobernanza y el uso de datos en toda una organización, que incluyen:

Análisis de datos acelerado

Los catálogos de datos permiten el autoservicio de análisis, lo que facilita a los analistas de datos la búsqueda, el acceso, la preparación y la confianza en los datos, acelerando el proceso general de analítica de datos.

Eficiencia operativa

Al crear una división óptima del trabajo entre los usuarios y TI, los catálogos de datos reducen los cuellos de botella. Los ciudadanos de datos pueden acceder a los datos y analizarlos de forma independiente, lo que permite a los equipos de TI centrarse en tareas estratégicas y de alta prioridad.

Toma de decisiones mejorada basada en datos

Con datos centralizados, contextuales y confiables a su alcance, los profesionales de datos pueden responder más rápido y tomar decisiones mejor informadas, lo que les ayuda a cumplir con las métricas de business intelligence (BI) y big data.

Reducción de los riesgos regulatorios

Al promover, simplificar y automatizar la gobernanza, los catálogos de datos brindan a los analistas la confianza de que están trabajando con los datos que están autorizados a usar, de conformidad con las regulaciones de privacidad de datos y de la industria.

Silos de datos mejorados

Los catálogos de datos pueden unificar grandes cantidades de datos aislados de todas las fuentes de datos de una organización (como almacenes de datos , lagos de datos y lakehouses de datos ). Romper estos silos promueve una mayor accesibilidad a los datos y la colaboración entre los stakeholders.

¿Cuáles son las herramientas y características clave del catálogo de datos?

Los catálogos de datos modernos ofrecen un amplio conjunto de herramientas y capacidades que ayudan a los consumidores de datos a encontrar, comprender y utilizar de manera responsable los datos empresariales. Entre sus principales características se incluyen:

  • Descubrimiento de datos: un catálogo de datos debe permitir a todos los usuarios encontrar rápida y fácilmente los datos relevantes. La experiencia de búsqueda debe ser intuitiva y fácil de usar, similar a la de Netflix, Amazon u otras plataformas de consumo.

  • Gestión de metadatos : la gestión eficaz de metadatos ayuda a mejorar la capacidad de búsqueda y descubrimiento de los catálogos de datos. Un catálogo de datos sólido mantiene los metadatos bien estructurados, accesibles y procesables.

  • Linaje de datos: a través de los metadatos, un catálogo de datos debe visualizar el ciclo de vida de los datos, ofreciendo una visión transparente e integral de su origen, cómo ha cambiado y su destino dentro del pipeline de datos .

  • Gobernanza de datos: un catálogo de datos sólido se integra perfectamente con políticas y herramientas de gobernanza, incluidas reglas de calidad de datos, glosarios empresariales y flujos de trabajo.

  • Perfilado de datos: los catálogos de datos modernos incluyen herramientas de perfilado que pueden revisar los datos y luego ayudar a mantener los estándares de calidad de los datos a través de procesos de limpieza y validación.

  • Privacidad de datos: para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos confidenciales, un catálogo debe aplicar controles de acceso y permisos de usuario, y cumplir con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos(RGPD).

  • Integración de datos: un catálogo de datos debe conectarse con el ecosistema de datos de una organización, incluidos los almacenes de datos, las herramientas de BI y otras plataformas, a través de rastreadores, conectores o interfaces de programación de aplicaciones (API).

  • Soporte para inteligencia artificial (IA): los datos son clave para el éxito de los modelos de IA . Los catálogos de datos empresariales modernos ayudan a etiquetar y preparar conjuntos de datos para un rendimiento y transparencia óptimos del modelo .

¿Qué es un catálogo de datos de IA?

Un catálogo de datos de IA utiliza tecnologías avanzadas como Automatización, IA y machine learning para mejorar y optimizar las funcionalidades tradicionales del catálogo de datos. Las características clave de un catálogo de datos de IA pueden incluir:

Enriquecimiento automatizado de metadatos

Respaldados por inteligencia de datos , los catálogos de datos impulsados por IA pueden automatizar el enriquecimiento de metadatos técnicos en tiempo real en miles de activos de datos.
Gobernanza de datos automatizada

Mediante la clasificación avanzada de datos, los catálogos de datos de IA pueden identificar y etiquetar datos confidenciales y luego aplicar reglas de privacidad de datos, como controles de acceso.
Búsqueda inteligente

Con la búsqueda inteligente, los catálogos de datos de IA pueden utilizar el procesamiento de lenguaje natural para ampliar y mejorar las consultas de los usuarios para obtener resultados e insights más relevantes.

IBM Knowledge Catalog

Active los datos para IA y analytics con catalogación inteligente y gestión de políticas. IBM Knowledge Catalog es un software de gobernanza de datos que proporciona un catálogo de datos para automatizar el descubrimiento de datos, la gestión de la calidad de los datos y la protección de datos.

Soluciones de IBM Data Intelligence

Transforme rápidamente los datos sin procesar en insights aplicables en la práctica, unifique la gobernanza, la calidad, el linaje y el intercambio de datos, y dote a los consumidores de datos con datos confiables y contextualizados.

Servicios de consultoría en datos y analytics

Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.

Encuentre, comprenda y cure datos, y acceda a ellos, así como a recursos de conocimiento y sus relaciones, dondequiera que residan, en la nube u on premises. IBM Knowledge Catalog es un software de gobernanza de datos que proporciona un catálogo de datos para automatizar el descubrimiento de datos, la gestión de la calidad de los datos y la protección de los datos.

