¿Qué es un catálogo de datos?

Un catálogo de datos es un inventario detallado de los activos de datos dentro de una organización. Ayuda a los usuarios a descubrir, comprender, gestionar, curar y acceder fácilmente a los datos.





Mediante metadatos y herramientas de gestión de datos, los catálogos de datos organizan los activos de datos para que los usuarios, como analistas de datos, científicos de datos y administradores de datos, puedan encontrar rápidamente los datos adecuados para sus casos de uso analítico o empresarial. Muchos catálogos de datos admiten la búsqueda en lenguaje natural, lo que permite a los usuarios descubrir datos sin escribir código ni consultas SQL.

Los catálogos de datos suelen incluir una amplia gama de activos de datos, que incluyen:

Un catálogo de datos sólido también incluye capacidades de gestión de metadatos para recopilar y curar los metadatos de cada activo de datos. Estas características pueden facilitar la identificación, la evaluación y el uso eficaz de los datos. El catálogo también debe proporcionar herramientas de gobernanza de datos para ayudar a salvaguardar la calidad, la integridad y la seguridad de los datos.