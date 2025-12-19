Como líder de datos, usted es muy consciente del poder revolucionario de los datos y de las altas expectativas que conllevan. Su organización depende de usted para convertir los datos en insights confiables y aplicables en la práctica. Pero a medida que los datos aumentan en volumen y complejidad, los obstáculos que bloquean su camino hacia el éxito se multiplican con la misma rapidez.

Datos abrumadores

El volumen de datos no es solo grande; también puede ser inmanejable. Los datos provienen de todas partes, todo el tiempo. Y aunque más datos deberían significar más insights, a menudo significa más ruido. Las señales valiosas quedan ocultas. Las decisiones importantes se retrasan. Además, es posible que no siempre sea fácil confiar en los datos que tiene.

Datos aislados

Ha sentido la frustración de saber que la respuesta está ahí fuera, en algún lugar, pero que está atrapada en un silo, oculta en un sistema o no disponible debido a una gobernanza incongruente. Cuando los datos están fragmentados, incluso las mejores herramientas y el talento tienen dificultades para ofrecer resultados.

Datos de baja calidad

Acceder a los datos es una cosa, confiar en ellos es otra. Los formatos incongruentes, la falta de contexto y las fuentes obsoletas no solo desperdician tiempo, dinero y esfuerzo; dificultan la confianza en sus datos. Y sin confianza, la innovación se estanca.

Privacidad y seguridad de los datos

Un informe de IBM establece que el costo promedio de una filtración de datos es de 4.44 millones de dólares en 2025. Dados estos costos asombrosos, cada decisión relacionada con los datos que tome conlleva un riesgo enorme, especialmente en industrias fuertemente reguladas, como las finanzas y la atención médica.

La inteligencia de datos le ayuda a abordar estos retos al convertir grandes volúmenes de datos fragmentados en insights claros y aplicables en la práctica. Lo más importante es que proporciona respuestas a algunas de las preguntas cruciales relacionadas con los datos.

¿Qué datos tiene la organización y por qué existen?

¿De dónde proceden estos datos y dónde se encuentran?

¿Cómo se han transformado los datos a lo largo de su recorrido?

¿Quién tiene acceso a estos datos?

¿Cómo se relacionan los conjuntos de datos entre sí?

¿Son los datos lo suficientemente confiables como para entrenar modelos de IA?

Al responder a estas preguntas, la inteligencia de datos brinda a las organizaciones insights más profundos sobre sus datos y cómo obtener el máximo valor de ellos. Impulsa el analytics de autoservicio y apoya iniciativas clave, incluyendo la business intelligence y la IA generativa.