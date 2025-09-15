Infografía minimalista con líneas curvas azules

Data Matters

Nuestro hub Data Matters presenta comentarios de expertos sobre cómo optimizar su activo de IA más valioso: sus datos únicos.

Los datos en silos son datos desperdiciados. Aprenda a unificar datos estructurados y no estructurados.

La calidad de su IA depende de la calidad de sus datos. Descubra cómo curarla y enriquecerla.

Las personas no usan IA en la que no confían. Obtenga más información sobre la gobernanza y la seguridad de los datos y la IA.

Un retorno de la inversión (ROI) más rápido comienza con una mejor gestión de datos

La IA a escala comienza con una base de datos sólida que le permite unificar, gobernar y asegurar todos sus datos, y acceder a ellos, ya sean estructurados o no estructurados, en la nube u on-prem. Después de todo, no hay nada genérico en su negocio, entonces, ¿por qué entrenar su IA con datos genéricos?

Estudios de casos

Inteligencia en el Octágono

UFC e IBM colaboraron para equilibrar el análisis de datos a gran escala con una narrativa atractiva.
La IA al volante

En el paddock, los datos fluyen más rápido que los propios autos. Ferrari e IBM se asociaron en una experiencia digital para aficionados que es "literalmente el día de la carrera en el bolsillo".
Los líderes de datos se vuelven realistas

Existe la preparación de datos listos para la IA en teoría y en la práctica. Los líderes de tecnología de USAA, Microsoft, AT&T y Lockheed Martin dan insights sinceros sobre cómo construir una base de datos que acelere la innovación.

Blogs para líderes de datos

¿Qué hace que un agente de IA sea útil o perjudicial?

Seis pasos para tomar decisiones más inteligentes basadas en datos

Saque sus datos de la oscuridad

La brecha de gobernanza que pone en riesgo la IA

Dé el siguiente paso

Convierta sus pilotos de IA en IA a escala con datos de alta calidad, accesibles y bien gobernados. Descubra cómo las soluciones de datos de IBM pueden ayudar a su organización a prosperar en la era de la IA.

