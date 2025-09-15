La IA a escala comienza con una base de datos sólida que le permite unificar, gobernar y asegurar todos sus datos, y acceder a ellos, ya sean estructurados o no estructurados, en la nube u on-prem. Después de todo, no hay nada genérico en su negocio, entonces, ¿por qué entrenar su IA con datos genéricos?
UFC e IBM colaboraron para equilibrar el análisis de datos a gran escala con una narrativa atractiva.
En el paddock, los datos fluyen más rápido que los propios autos. Ferrari e IBM se asociaron en una experiencia digital para aficionados que es "literalmente el día de la carrera en el bolsillo".
Existe la preparación de datos listos para la IA en teoría y en la práctica. Los líderes de tecnología de USAA, Microsoft, AT&T y Lockheed Martin dan insights sinceros sobre cómo construir una base de datos que acelere la innovación.
Descubra la diferencia
Planifique su éxito
Rastree cada insight
Vea lo que está en juego
Convierta sus pilotos de IA en IA a escala con datos de alta calidad, accesibles y bien gobernados. Descubra cómo las soluciones de datos de IBM pueden ayudar a su organización a prosperar en la era de la IA.