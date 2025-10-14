Identificar barreras y deficiencias



Una vez que haya definido sus objetivos y obtenido el apoyo de los directivos, identifique las barreras que impiden crear una verdadera experiencia basada en los datos. Los silos a menudo impiden la integración de datos, la gestión de datos y la eficiencia del flujo de trabajo. De hecho, el 81 % de los líderes de TI afirman que los silos de datos están obstaculizando sus esfuerzos de transformación digital.2



Garantizar un fácil acceso a los datos



Los usuarios deben tener un acceso fluido a los datos que producen excelentes resultados. No deberían preocuparse por dónde residen los datos o si están gobernados y cumplen con las normas.



Aplicar el pensamiento de diseño a la estrategia de datos



Un enfoque de design thinking ayuda a identificar debilidades organizacionales, lo que aporta valor estratégico a través de múltiples casos de uso, líneas de negocio y equipos individuales. Ayuda a generar resoluciones alcanzables a través de un ciclo continuo de observación, reflexión e iteración.

Evaluar el talento y las habilidades.



Asegúrese de que su organización ofrezca capacitación continua para mantenerse al día con los avances en IA y TI. Una encuesta de IBM IBV encontró que el 85 % de los principales CDO están ampliando la capacitación, el 77 % están renovando las habilidades del personal interno y el 70 % están adquiriendo nuevo talento para aumentar la alfabetización en datos en sus organizaciones.3



Priorizar la gobernanza



Mantenerse al día con elementos críticos y regulados de datos es esencial para mantener sus sistemas sin errores de duplicación, búsquedas poco confiables o violaciones de privacidad. Considere quién posee, gestiona y define sus políticas de datos, y si esa gobernanza afecta la seguridad, la privacidad o el cumplimiento. Asegúrese de que las partes correspondientes cuenten con los derechos de toma de decisiones necesarios, un marco de rendición de cuentas y recursos externos para gestionar los datos de manera eficaz.

