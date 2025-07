No todos los datos son iguales Hay una verdad fundamental para entrenar a la IA: malos datos dentro, malos datos fuera. Para garantizar el éxito de la IA, los líderes empresariales deben encontrar los datos que sean significativos y relevantes para sus objetivos de negocio. Eso significa poder acceder y enriquecer sus datos no estructurados (como videos, presentaciones y correos electrónicos) y convertirlos en combustible de calidad para la IA. Descubra cómo liberar el poder de todos sus datos.

Cada empresa con la que trabajamos es una empresa de datos. Ya sea que Think o no que los datos sean su producto principal o no, eso es lo que los hace únicos. Scott Brokaw Vicepresidente, Producto, Integración de datos, IBM

Barreras para los datos de alta calidad 90 % de datos generados en 2022 se estimó que no estaba estructurado1 29 % de los líderes tecnológicos están totalmente de acuerdo que sus datos empresariales cumplan con los estándares para respaldar el escalamiento de la IAgenerativa 2 61 % de los directores ejecutivos (CEO) identificaron el linaje de datos como una de las mayores barreras para la IA generativa3

La preparación de sus datos permite una mayor calidad Una infraestructura de tres pasos sobre gobernanza de datos, observabilidad y linaje ha demostrado ser relevante para muchos líderes de datos. Descargue el ebook

Historia del cliente Despega una nueva era de la IA Lockheed Martin lanzó una Transformación de IA que unificó 46

sistemas y herramientas de datos Dispar en una única plataforma integrada. Explore el estudio de caso

