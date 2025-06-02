Los datos son el combustible que impulsa todas las capacidades y casos de uso de la IA. Y aunque la mayoría de las organizaciones hoy en día tienen mucho “combustible en el tanque”, batallan para producir modelos de IA generativa que impulsen un valor comercial significativo porque están trabajando con “combustible de baja calidad”, por así decirlo. Sin datos de calidad, no hay IA de calidad. En este episodio de AI Academy, Cathy Reese explica por qué las organizaciones necesitan una estrategia de datos que esté lista para la IA avanzada, lo que requerirá que aprovechen sus activos de datos de la más alta calidad.
Los datos preparados para la IA enfatizan que la IA capaz de impulsar el éxito del negocio comienza con datos específicamente preparados para aplicaciones de IA. Este recurso explora seis medidas clave que los líderes de datos pueden tomar para garantizar que los datos empresariales estén listos para potenciar la IA de manera efectiva.
