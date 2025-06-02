AI Academy

Vea este episodio (8:21)
Creación de una estrategia de datos para la IA empresarial

Los datos son el combustible que impulsa todas las capacidades y casos de uso de la IA. Y aunque la mayoría de las organizaciones hoy en día tienen mucho “combustible en el tanque”, batallan para producir modelos de IA generativa que impulsen un valor comercial significativo porque están trabajando con “combustible de baja calidad”, por así decirlo. Sin datos de calidad, no hay IA de calidad. En este episodio de AI Academy, Cathy Reese explica por qué las organizaciones necesitan una estrategia de datos que esté lista para la IA avanzada, lo que requerirá que aprovechen sus activos de datos de la más alta calidad.
Ver (8:21)
Contenidos de aprendizaje
  • Por qué el auge de la IA ha cambiado el concepto de lo que son “datos de calidad”
  • Cómo superar la barrera de la calidad de los datos
  • Qué se necesita para elaborar una hoja de ruta para la preparación de los datos
La combinación correcta de procesos, tecnología y personas garantiza que los datos de su empresa sean de alta calidad y accesibles y cumplan con los requisitos para cualquier caso de uso, especialmente la IA.
Cathy Reese Socio sénior, líder de datos y nube híbrida pública IBM Consulting

Obtener la guía

Una guía de datos listos para la IA

Los datos preparados para la IA enfatizan que la IA capaz de impulsar el éxito del negocio comienza con datos específicamente preparados para aplicaciones de IA. Este recurso explora seis medidas clave que los líderes de datos pueden tomar para garantizar que los datos empresariales estén listos para potenciar la IA de manera efectiva.

 Descargue la guía
Representación abstracta de elementos agrupados

Recursos relacionados

Dos hombres sentados conversando durante la grabación de un podcast
Creación de una estrategia de datos para la IA empresarial

Los datos son el combustible que impulsa todas las capacidades y casos de uso de la IA. Vea cómo las organizaciones pueden aprovechar sus activos de la más alta calidad y desarrollar una estrategia de datos que esté lista para la IA avanzada.
Scott Brokaw mirando a la cámara
Data Matters

Nuestro Data Matters hub explica cómo puede abordar los desafíos de los datos y la IA. 
Primer plano de una turbina de cohete de Lockheed Martin con formas cilíndricas superpuestas en tonos de azul y negro
Despega una nueva era de la IA

Lockheed Martin unifica 46 sistemas y herramientas de datos aislados y se lanza hacia la transformación de la IA.
Reciba actualizaciones de AI Academy

Esperamos que esté disfrutando de la experiencia de AI Academy.  Para recibir noticias sobre las últimas actualizaciones de AI Academy suscríbase al boletín Think.

 Suscríbase al boletín Think
Dé el siguiente paso en su recorrido hacia la IA
IBM Carbon Library Pictograms
Soluciones de IA Descubrir watsonx
IBM Carbon Library Pictograms
Soluciones de nube híbrida Conozca los productos
IBM Carbon Library Pictograms
Sesión informativa sobre la estrategia de IA Registrarse para una sesión