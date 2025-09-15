La gobernanza y la seguridad no son solo barreras de seguridad. Son los motores que impulsan la IA a escala.
La privacidad de datos y la seguridad han sido prioridades durante mucho tiempo, pero la gobernanza de la IA sigue poniéndose al día. A medida que aumentan las filtraciones y la IA agéntica agrega complejidad, la colaboración entre seguridad y gobernanza ya no es opcional.
Descubra por qué un enfoque disciplinado de los datos y la IA que une a las personas, los procesos y la tecnología acelera la adopción, la innovación y el retorno de la inversión (ROI).
dicen que la innovación tiene prioridad sobre la seguridad1
carecen de un elemento de seguridad, a pesar de que el 82 % de los ejecutivos dice que son esenciales
carecen de políticas y procesos de gobernanza para mitigar el riesgo de IA2
Banco do Brasil evolucionó su modelo de gobernanza para fomentar la supervisión ética y la IA responsable.
Edward Calvesbert y Fariya Syed-Ali de IBM explican cómo hacer que los datos de difícil acceso sean fáciles de usar.
Scott Brokaw de IBM describe cómo mejorar la calidad de los datos a través de la curaduría y el enriquecimiento.
Nuestro hub Data Matters ofrece insights de expertos sobre cómo optimizar su activo de IA más valioso: sus datos únicos.
Las soluciones más recientes de IBM permitirán a las organizaciones ingerir, gobernar y
recuperar datos estructurados y no estructurados para que puedan escalar una IA generativa
precisa y eficaz.
1 Securing generative AI, IBM Institute for Business Value, 2024.
2 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM and Ponemon Institute, 2025.