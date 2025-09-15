Cree un marco de confianza unificado para los datos y la IA

La gobernanza y la seguridad no son solo barreras de seguridad. Son los motores que impulsan la IA a escala.

Innovación con integridad

La privacidad de datos y la seguridad han sido prioridades durante mucho tiempo, pero la gobernanza de la IA sigue poniéndose al día. A medida que aumentan las filtraciones y la IA agéntica agrega complejidad, la colaboración entre seguridad y gobernanza ya no es opcional.

Descubra por qué un enfoque disciplinado de los datos y la IA que une a las personas, los procesos y la tecnología acelera la adopción, la innovación y el retorno de la inversión (ROI).
La gente usará la IA en la que confíe.
Heather Gentile Director ejecutivo, watsonx.governance, Datos e IA, IBM
La brecha en la supervisión de la IA 70 % de ejecutivos

dicen que la innovación tiene prioridad sobre la seguridad1

 76 % de proyectos de IA generativa

carecen de un elemento de seguridad, a pesar de que el 82 % de los ejecutivos dice que son esenciales

 87 % de organizaciones

carecen de políticas y procesos de gobernanza para mitigar el riesgo de IA2
Crear una base de datos sólida para una IA confiable

El éxito de la IA no ocurre por casualidad. Comienza con sólidas prácticas de datos y gobernanza que despejan el camino para escalar. Lea el ebook para explorar los cuatro pilares de la confianza.

Historia del cliente Un sistema de control y confianza de la IA

Banco do Brasil evolucionó su modelo de gobernanza para fomentar la supervisión ética y la IA responsable.

Escuche de otras voces

Informe del costo de una filtración de datos 2025
La IA derriba los silos organizacionales
AI Academy: seguridad y gobernanza
La IA en acción: la gobernanza de la IA se une a la seguridad
Explore el hub Data Matters
Acceda y unifique

Edward Calvesbert y Fariya Syed-Ali de IBM explican cómo hacer que los datos de difícil acceso sean fáciles de usar.

Prepare y gestione

Scott Brokaw de IBM describe cómo mejorar la calidad de los datos a través de la curaduría y el enriquecimiento.

Página principal de Data Matters

Nuestro hub Data Matters ofrece insights de expertos sobre cómo optimizar su activo de IA más valioso: sus datos únicos.

Dé el siguiente paso

Las soluciones más recientes de IBM permitirán a las organizaciones ingerir, gobernar y
recuperar datos estructurados y no estructurados para que puedan escalar una IA generativa
precisa y eficaz.

 Explore nuestras soluciones de datos para IA Regístrese para recibir actualizaciones sobre IA
Notas de pie de página

1 Securing generative AI, IBM Institute for Business Value, 2024.
2 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM and Ponemon Institute, 2025.