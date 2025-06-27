El 62 % de las organizaciones que tuvieron una filtración de datos en 2025 informaron que no cuentan con políticas de gobernanza de la IA, y el 97 % de las organizaciones que tienen una filtración relacionada con la IA carecen de controles de acceso a la IA adecuados. Si bien las empresas están preocupadas por la complejidad que supone la adopción técnica de la gobernanza, deben estar igualmente preocupadas por los problemas de privacidad y el costo de perder la confianza de sus clientes.

La gobernanza y la seguridad de la IA son dos procesos estrechamente relacionados que con demasiada frecuencia están aislados entre sí, y en este episodio de AI Academy, Betsy Greytok y Evelyn Anderson entablan una conversación sobre por qué es tan vital que la gobernanza y la seguridad de la IA vayan de la mano.