Vea este episodio
Unir la seguridad y la gobernanza para el futuro de la IA

El 62 % de las organizaciones que tuvieron una filtración de datos en 2025 informaron que no cuentan con políticas de gobernanza de la IA, y el 97 % de las organizaciones que tienen una filtración relacionada con la IA carecen de controles de acceso a la IA adecuados. Si bien las empresas están preocupadas por la complejidad que supone la adopción técnica de la gobernanza, deben estar igualmente preocupadas por los problemas de privacidad y el costo de perder la confianza de sus clientes.

La gobernanza y la seguridad de la IA son dos procesos estrechamente relacionados que con demasiada frecuencia están aislados entre sí, y en este episodio de AI Academy, Betsy Greytok y Evelyn Anderson entablan una conversación sobre por qué es tan vital que la gobernanza y la seguridad de la IA vayan de la mano.
Contenidos de aprendizaje
  • Diferencias entre seguridad y gobernanza, y cómo estas interactúan
  • Por qué es tan importante eliminar los silos entre los dos procesos
  • Cómo pueden proporcionar la base para escalar la IA
La implementación de un programa de gobernanza adecuado y el uso responsable de la IA realmente ayudan a mejorar el lugar de trabajo, nos facilita la vida y conducirán a innovaciones de las que no pensaríamos que podríamos ser testigos en nuestra vida.
Betsy Greytok Vicepresidenta y directora de tecnología responsable IBM

Guía del episodio

Cómo desarrollar datos e IA fiables

Los agentes de IA están generando un punto de inflexión en la IA, pero la forma en que las empresas los adopten y ejecuten definirá si desbloquean valor a escala. Descubra cómo puede maximizar el ROI de la IA mediante una gobernanza más inteligente.

 Lea la guía sobre IA empresarial
Recursos relacionados

Lea el informe The Forrester Wave™: AI Governance Solutions, 3.er trimestre de 2025

Descubra por qué Forrester reconoció a IBM como líder por su solución watsonx.governance, que ayuda a las empresas a gestionar el riesgo, la conformidad y la confianza a escala de la IA.
Lea el Informe del costo de una filtración de datos de 2025

La velocidad a la que se está adoptando la IA está superando la de la supervisión, dejando la puerta abierta a los atacantes que ponen la mira en estas tecnologías para robar la propiedad intelectual de su empresa y los datos de propiedad de sus clientes.

Lea la guía del comprador sobre gobernanza y seguridad

La IA está evolucionando rápidamente y los líderes empresariales se están apoyando en ella con mediante experimentación audaz y adopción generalizada.
