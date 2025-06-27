El 62 % de las organizaciones que tuvieron una filtración de datos en 2025 informaron que no cuentan con políticas de gobernanza de la IA, y el 97 % de las organizaciones que tienen una filtración relacionada con la IA carecen de controles de acceso a la IA adecuados. Si bien las empresas están preocupadas por la complejidad que supone la adopción técnica de la gobernanza, deben estar igualmente preocupadas por los problemas de privacidad y el costo de perder la confianza de sus clientes.
La gobernanza y la seguridad de la IA son dos procesos estrechamente relacionados que con demasiada frecuencia están aislados entre sí, y en este episodio de AI Academy, Betsy Greytok y Evelyn Anderson entablan una conversación sobre por qué es tan vital que la gobernanza y la seguridad de la IA vayan de la mano.
Los agentes de IA están generando un punto de inflexión en la IA, pero la forma en que las empresas los adopten y ejecuten definirá si desbloquean valor a escala. Descubra cómo puede maximizar el ROI de la IA mediante una gobernanza más inteligente.
Descubra por qué Forrester reconoció a IBM como líder por su solución watsonx.governance, que ayuda a las empresas a gestionar el riesgo, la conformidad y la confianza a escala de la IA.
La velocidad a la que se está adoptando la IA está superando la de la supervisión, dejando la puerta abierta a los atacantes que ponen la mira en estas tecnologías para robar la propiedad intelectual de su empresa y los datos de propiedad de sus clientes.
Esperamos que esté disfrutando de la experiencia de AI Academy. Para recibir noticias sobre las últimas actualizaciones de AI Academy suscríbase al boletín Think.