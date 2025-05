Después de implementar el Db2 Analytics Accelerator, miles de empleados y numerosos departamentos del Banco do Brasil están recibiendo el beneficio de los insights en tiempo real derivados de consultas complejas que acceden a datos actuales de mainframe. Esta mejora de la presentación de informes, hasta el nivel de sucursales, ha tenido un impacto significativo en los resultados positivos empresariales del banco trimestre tras trimestre.

Banco do Brasil, en asociación con IBM, se ha convertido en una de las compañías financieras más basadas en datos en Brasil. El Db2 Analytics Accelerator se considera una tecnología crítica para el negocio para Banco do Brasil y es una tecnología imprescindible para todas las organizaciones Db2 for z/OS