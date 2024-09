IBM® Db2 Analytics Accelerator es un componente de alto rendimiento estrechamente integrado con Db2 for z/OS. Ofrece un procesamiento de alta velocidad de consultas Db2 complejas para admitir cargas de trabajo de generación de informes y analíticas de la empresa. Db2 Analytics Accelerator ha ayudado a mejorar el rendimiento de miles de aplicaciones y sistemas de insight Db2 for z/OS y es un habilitador clave para la modernización del acceso a los datos. Puede desplegarse en IFL (IBM® Integrated Facility for Linux) en IBM® Z o LinuxONE.