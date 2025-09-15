Para garantizar que sus datos estén preparados para la IA, el acceso a los datos es esencial. Y eso significa acceso a todos sus datos, estructurados y no estructurados.
Pasar de proyectos de IA fallidos a obtener valor y ROI de la IA ampliada es un desafío para muchas organizaciones.
Esto se debe a que sus datos no están listos para la IA, y están en tantos lugares y formatos diferentes que prepararlos para la IA puede ser difícil.
Aprenda a acceder a todos sus datos, estructurados y no estructurados, y obtenga una vista unificada de ellos para que pueda lograr más con su IA.
se estimó que no estaba estructurado¹
se contabiliza en los LLM tradicionales²
son clave para desbloquear el valor de la IA3
El US Open convierte 7 millones de puntos de datos en una experiencia de IA que les encanta a los aficionados.
Scott Brokaw de IBM describe cómo mejorar la calidad de los datos a través de la curaduría y el enriquecimiento.
Heather Gentile de IBM explica cómo los marcos de gobernanza respaldan la adopción de IA responsable.
Nuestro hub Data Matters ofrece insights de expertos sobre cómo optimizar su activo de IA más valioso: sus datos únicos.
Las ofertas de IBM permiten a las organizaciones ingerir, gobernar y recuperar datos estructurados y no estructurados para que puedan escalar la IA agéntica.
