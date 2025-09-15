Acceda a los datos que la IA empresarial requiere

Para garantizar que sus datos estén preparados para la IA, el acceso a los datos es esencial. Y eso significa acceso a todos sus datos, estructurados y no estructurados.

Retrato de Edward Calvesbert

La IA comienza con los datos

Pasar de proyectos de IA fallidos a obtener valor y ROI de la IA ampliada es un desafío para muchas organizaciones.

Esto se debe a que sus datos no están listos para la IA, y están en tantos lugares y formatos diferentes que prepararlos para la IA puede ser difícil. 

Aprenda a acceder a todos sus datos, estructurados y no estructurados, y obtenga una vista unificada de ellos para que pueda lograr más con su IA.
La promesa de democratizar verdaderamente el acceso a los datos está a la vuelta de la esquina, por lo que todo el mundo va a estar basado en datos.
Fariya Syed-Ali Líder de marketing de productos, watsonx.data, IBM
Acceder a todos sus datos es vital 90 % de datos generados en 2022 

se estimó que no estaba estructurado¹

 <1 % de datos empresariales

se contabiliza en los LLM tradicionales²

 72% de los CEOs dicen que los datos de propiedad

son clave para desbloquear el valor de la IA3
Pila de datos entre muchas pilas de datos estructurados y no estructurados con watsonx.data

Preparar sus datos para la IA significa hacerlos accesibles

Vea cómo un lakehouse de datos abierto con capacidades avanzadas de tejido de datos le ayuda a acceder a todos sus datos y unificarlos. 

Historia del cliente Atender a los aficionados con datos

El US Open convierte 7 millones de puntos de datos en una experiencia de IA que les encanta a los aficionados.

 Explore el estudio de caso

Dé el siguiente paso

Las ofertas de IBM permiten a las organizaciones ingerir, gobernar y recuperar datos estructurados y no estructurados para que puedan escalar la IA agéntica.

 Explore nuestras soluciones de datos e IA Regístrese para recibir actualizaciones sobre IA
