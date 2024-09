Durante dos semanas a finales de verano, casi un millón de personas viajan a Flushing, Nueva York, para ver a los mejores tenistas del mundo competir en el US Open Tennis Championships.

Año tras año, es uno de los eventos deportivos más concurridos del mundo.



Pero más de 15 millones de fanáticos del tenis en todo el mundo siguen el torneo a través de la aplicación y el sitio web del US Open. Y para seguir regresando por más, la United States Tennis Association (USTA) ha trabajado junto a IBM® Consulting durante más de tres décadas para desarrollar y brindar experiencia digital de clase mundial que permite avanzar constantemente en sus características y funcionalidad.



“La experiencia digital del US Open es de enorme importancia para nuestros aficionados de todo el mundo y, por tanto, para nosotros”, afirma Kirsten Corio, directora comercial de la USTA. “Eso significa que debemos innovar constantemente para satisfacer las demandas modernas de los aficionados del tenis, ya que debemos anticipar sus necesidades, pero también sorprenderlos con experiencias nuevas e inesperadas”.

Para ayudar al US Open a mantenerse a la vanguardia de la experiencia del cliente, IBM Consulting trabajó en estrecha colaboración con la USTA para desarrollar modelos de IA generativa que transforman los datos del tenis en insights y contenido original en la aplicación y sitio web del US Open. Para lograrlo, la USTA empleó IBM® watsonx, una plataforma de datos e IA diseñada para empresas, y potentes modelos de IA, incluidos los modelos básicos IBM® Granite, para ayudar a desarrollar características clave de la aplicación, como Match Reports e AI Commentary para los momentos más destacados del US Open.