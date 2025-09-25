IBM respalda la nueva experiencia digital para los seguidores de la Scuderia Ferrari HP
La aplicación se ha convertido en un centro inteligente para la comunidad digital de Scuderia Ferrari HP, donde los aficionados pueden aprender más y celebrar el legado y el futuro del equipo. Desde el lanzamiento de la nueva aplicación en el Gran Premio de Miami en mayo de 2025, la Scuderia Ferrari HP ha experimentado:
"Esta es la aplicación que los seguidores de Ferrari se merecen. La carrera, literalmente, en su bolsillo".
– Lewis Hamilton, piloto de la Scuderia Ferrari HP
La Scuderia Ferrari HP, el famoso equipo de Fórmula 1, cuenta con una de las bases de seguidores más grandes y apasionadas del mundo, con 396 millones de aficionados. Los seguidores de Ferrari son únicos entre los aficionados a la F1, ya que son leales al equipo por encima de cualquier piloto individual. En el núcleo de esta lealtad se encuentra la base de superfans multigeneracional de Ferrari, los Tifosi. Se trata de una comunidad global duradera cuyo apoyo ha contribuido a forjar la identidad del equipo durante décadas.
En palabras del piloto Charles Leclerc, de la Scuderia Ferrari HP: "La pasión que los seguidores de Ferrari sienten por la marca, por Ferrari, por su historia, es algo muy especial de presenciar y se puede sentir claramente cada vez que se está en Italia o en un circuito de carreras".
La base de seguidores de la Scuderia Ferrari está creciendo. Junto a los aficionados de toda la vida, está surgiendo una nueva generación de aficionados. Estos nuevos seguidores son superfans nativos digitales y seguidores noveles, que descubren la emoción de la Fórmula 1 a través de nuevos canales y perspectivas.
Stefano Pallard, director de Desarrollo de Aficionados de la Scuderia Ferrari HP, afirmó: "Los seguidores de Ferrari son diferentes por muchas razones. Es su historia y su legado. Ferrari es la única escudería que ha estado presente en la F1 desde sus inicios. Nosotros lo sentimos así y estamos orgullosos de ello".
Con una audiencia tan dinámica y variada, la Scuderia Ferrari necesitaba una forma de satisfacer múltiples necesidades diferentes, a la vez que preservaba la exclusividad y la autenticidad de la experiencia Ferrari. Querían acercar a los aficionados a la acción, antes, durante y después de las carreras, tanto dentro como fuera de la pista.
La aplicación para aficionados a la F1 que tenía la Scuderia Ferrari era rica en contenido editorial. Pero el equipo quería más interactividad y personalización. Por eso, le pidieron a IBM que creara una experiencia para los aficionados que pudiera adaptarse a nivel global y local, y que reflejara el prestigio del Cavallino Rampante.
Frédéric Vasseur, director del equipo de la Scuderia Ferrari, destaca la necesidad de ofrecer una experiencia más profunda y atractiva a los aficionados: "En los últimos años se han sumado muchos nuevos seguidores, y no todos tienen un profundo conocimiento de la F1. Es importante que les demos la oportunidad de comprender lo que hacemos".
"IBM® Consulting se compromete a apoyar a la Scuderia Ferrari HP en la evolución continua de la experiencia de sus seguidores, con futuras mejoras destinadas a hacer que cada carrera sea más interactiva y personalizada".
– Billy Seabrook, director global de diseño, IBM
La colaboración entre IBM y la Scuderia Ferrari HP se basa en una pasión compartida por superar los límites y redefinir lo que es posible. La marca Ferrari se alimenta de un impulso incansable por innovar. Están en constante evolución, probando nuevas ideas y luchando por alcanzar el máximo rendimiento. Es este valor compartido de innovación continua lo que hace que la colaboración entre Ferrari e IBM sea tan poderosa.
Para hacer realidad esa visión, el equipo de F1 se asoció con IBM Consulting para rediseñar por completo su aplicación móvil. Juntos, crearon una plataforma de interacción con los seguidores de última generación, moldeada por IBM® Design Thinking y desarrollada con tecnología IBM® watsonx.
El proyecto comenzó con una investigación en profundidad sobre los diversos perfiles de aficionados de la Scuderia Ferrari HP, desde los tifosi de toda la vida hasta los recién llegados. A continuación, IBM utilizó esos insights para diseñar una hoja de ruta para la nueva aplicación, prestando atención hasta al más mínimo detalle. IBM Consulting dirigió el rediseño de la arquitectura y la interfaz de la aplicación, creando una plataforma elegante e intuitiva que ofrece insights sobre las carreras, funciones interactivas y contenido personalizado.
"Hemos tenido en cuenta todo: qué contenido quieren los usuarios, cuándo es más probable que interactúen, en qué estado de ánimo se encuentran, qué dispositivo utilizan y dónde se encuentran cuando abren la aplicación. Este nivel de insight no solo ha guiado nuestras decisiones de diseño, sino también nuestra arquitectura funcional y nuestro backend técnico".
– Fred Baker, director de IBM Sports, EMEA
La transformación de la presencia digital de la Scuderia Ferrari HP ilustra cómo la tecnología, bien ejecutada, impulsa resultados empresariales más inteligentes. El uso de una infraestructura de nube híbrida creó un entorno flexible para la escalabilidad futura. La incorporación de herramientas de IA de IBM mejoró notablemente la productividad. La automatización con la plataforma IBM® Instana mejoró el tiempo de actividad y la fiabilidad. El almacén de datos IBM® watsonx.data permitió la gestión de grandes volúmenes y variedad de datos. En conjunto, estas soluciones crearon una base digital moderna diseñada para ofrecer velocidad, escalabilidad y un negocio más inteligente.
En el centro de la transformación se encuentra una infraestructura de nube híbrida y modelos de IA entrenados y gestionados con la cartera de productos watsonx. La aplicación de la Scuderia Ferrari funciona gracias a una combinación de nubes de diferentes proveedores, entre ellos AWS, con una arquitectura sin servidores que impulsa el rendimiento a escala, y una serie de aplicaciones escritas con la plataforma Red Hat OpenShift. Esta base permite a watsonx.data unificar, curar y preparar datos de todos los ámbitos de Ferrari, incluyendo la división de carreras, los productos derivados y la icónica marca de coches de lujo. "Para esta aplicación, tuvimos que reunir muchas fuentes de datos diferentes procedentes de distintos lugares", explica Fred Baker, director de IBM Sports para EMEA. "Para ello, creamos una arquitectura híbrida que incorpora elementos de múltiples nubes de varios proveedores, incluido AWS. watsonx nos ayudó a consumir, clasificar y, en última instancia, ofrecer datos e insights para crear momentos más significativos para los aficionados".
Los modelos de IA generativa creados con IBM® watsonx.ai AI Studio producen resúmenes dinámicos de carreras y argumentos narrativos mediante el análisis de datos telemétricos en tiempo real e históricos. La solución IBM® watsonx Code Assistant ayuda a los desarrolladores a avanzar con mayor rapidez, utilizando la IA para optimizar la programación y acelerar la entrega de características.
Otra parte importante de la suite es el kit de herramientas IBM® watsonx.governance, que ayuda a proteger dos de los activos más preciados de la Scuderia Ferrari: su marca y sus datos. Una característica definitoria de la identidad de marca de Ferrari es su tono de voz único. Watsonx.governance ayuda a los desarrolladores a controlar los resultados de los modelos de IA, incluido el estilo conversacional. Esta característica fue fundamental para dotar a la aplicación de un tono de voz auténtico con el que interactuar con los seguidores.
Para mejorar la experiencia narrativa, la aplicación ofrece una gran cantidad de insights históricos, estableciendo conexiones entre los momentos clave de la carrera de 2025 y los hitos emblemáticos de la Scuderia Ferrari HP en cuanto a coches, pilotos y circuitos. Estos insights, generados por los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de watsonx, como los modelos fundacionales de IA IBM® Granite, se integran perfectamente en los resúmenes de las carreras generados por IA y otros contenidos de Ferrari, lo que añade profundidad, contexto y un sentido de legado a cada interacción con los aficionados.
El motor de contenido de la aplicación proporciona a los equipos editoriales flujos de trabajo impulsados por IA con la capacidad de publicar actualizaciones en tiempo real y contenido personalizado a medida que se desarrolla la carrera. Estas capacidades también significan que los aficionados obtienen algo nuevo cada vez que abren la aplicación. Mientras tanto, Instana proporciona monitorización en tiempo real, lo que mejora el tiempo de actividad y la fiabilidad, independientemente del número de usuarios que se conecten.
Además de todo lo anterior, un motor comercial impulsado por Salesforce ofrece a los aficionados acceso desde la aplicación a productos oficiales de Ferrari y lanzamientos exclusivos para los días de carrera. También sienta las bases para comprender mejor las interacciones y necesidades de cada aficionado, lo que permite interacciones más personalizadas.
En conjunto, estas soluciones posicionan a la Scuderia Ferrari HP para ofrecer una experiencia digital tan inmersiva y precisa como la propia carrera. El resultado es un entorno escalable y mejorado con IA que acerca a los aficionados al equipo y a la pista más que nunca.
Entre sus principales características se incluyen:
En conjunto, estas soluciones mejoraron la eficiencia en la entrega de contenidos y optimizaron los flujos de trabajo internos. El acceso unificado a los datos permitió una toma de decisiones más rápida y mejor informada, tanto en el presente como en el futuro. Como resultado, la aplicación logró ciclos de desarrollo más rápidos, una mayor fiabilidad de la plataforma y un rendimiento constante a escala.
Los resultados empresariales clave incluyen:
Fundada en 1929 en Maranello (Italia), la Scuderia Ferrari HP es el equipo de mayor éxito y con más historia de la Fórmula 1, con 16 campeonatos de constructores y 15 campeonatos de pilotos.
En colaboración directa con nuestros clientes, asesoramos, diseñamos, construimos e implementamos innovaciones empresariales que importan y resultados que perduran.
IBM watsonx es nuestra cartera de productos de IA que acelera el impacto de la IA generativa en los flujos de trabajo críticos para impulsar la productividad.
Un estudio de desarrollo de IA integral, integrado y de extremo a extremo
El único lakehouse de datos híbrido y abierto para analytics e IA empresarial.
Dirija, gestione y monitoree su IA mediante un único kit de herramientas.
Nuestros modelos de IA, abiertos, eficaces y confiables, están optimizados para las empresas.
Aproveche la IA generativa y la automatización avanzada para crear código más rápido
Resuelva de forma proactiva los problemas de toda su pila de aplicaciones con la observabilidad de lote completo con IA agéntica.
¿Quiere que la IA utilice de forma inteligente todos sus datos? Utilice IBM watsonx para acelerar el ajuste preciso y el despliegue de sus modelos.
