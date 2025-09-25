La transformación de la presencia digital de la Scuderia Ferrari HP ilustra cómo la tecnología, bien ejecutada, impulsa resultados empresariales más inteligentes. El uso de una infraestructura de nube híbrida creó un entorno flexible para la escalabilidad futura. La incorporación de herramientas de IA de IBM mejoró notablemente la productividad. La automatización con la plataforma IBM® Instana mejoró el tiempo de actividad y la fiabilidad. El almacén de datos IBM® watsonx.data permitió la gestión de grandes volúmenes y variedad de datos. En conjunto, estas soluciones crearon una base digital moderna diseñada para ofrecer velocidad, escalabilidad y un negocio más inteligente.

En el centro de la transformación se encuentra una infraestructura de nube híbrida y modelos de IA entrenados y gestionados con la cartera de productos watsonx. La aplicación de la Scuderia Ferrari funciona gracias a una combinación de nubes de diferentes proveedores, entre ellos AWS, con una arquitectura sin servidores que impulsa el rendimiento a escala, y una serie de aplicaciones escritas con la plataforma Red Hat OpenShift. Esta base permite a watsonx.data unificar, curar y preparar datos de todos los ámbitos de Ferrari, incluyendo la división de carreras, los productos derivados y la icónica marca de coches de lujo. "Para esta aplicación, tuvimos que reunir muchas fuentes de datos diferentes procedentes de distintos lugares", explica Fred Baker, director de IBM Sports para EMEA. "Para ello, creamos una arquitectura híbrida que incorpora elementos de múltiples nubes de varios proveedores, incluido AWS. watsonx nos ayudó a consumir, clasificar y, en última instancia, ofrecer datos e insights para crear momentos más significativos para los aficionados".

Los modelos de IA generativa creados con IBM® watsonx.ai AI Studio producen resúmenes dinámicos de carreras y argumentos narrativos mediante el análisis de datos telemétricos en tiempo real e históricos. La solución IBM® watsonx Code Assistant ayuda a los desarrolladores a avanzar con mayor rapidez, utilizando la IA para optimizar la programación y acelerar la entrega de características.

Otra parte importante de la suite es el kit de herramientas IBM® watsonx.governance, que ayuda a proteger dos de los activos más preciados de la Scuderia Ferrari: su marca y sus datos. Una característica definitoria de la identidad de marca de Ferrari es su tono de voz único. Watsonx.governance ayuda a los desarrolladores a controlar los resultados de los modelos de IA, incluido el estilo conversacional. Esta característica fue fundamental para dotar a la aplicación de un tono de voz auténtico con el que interactuar con los seguidores.

Para mejorar la experiencia narrativa, la aplicación ofrece una gran cantidad de insights históricos, estableciendo conexiones entre los momentos clave de la carrera de 2025 y los hitos emblemáticos de la Scuderia Ferrari HP en cuanto a coches, pilotos y circuitos. Estos insights, generados por los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de watsonx, como los modelos fundacionales de IA IBM® Granite, se integran perfectamente en los resúmenes de las carreras generados por IA y otros contenidos de Ferrari, lo que añade profundidad, contexto y un sentido de legado a cada interacción con los aficionados.

El motor de contenido de la aplicación proporciona a los equipos editoriales flujos de trabajo impulsados por IA con la capacidad de publicar actualizaciones en tiempo real y contenido personalizado a medida que se desarrolla la carrera. Estas capacidades también significan que los aficionados obtienen algo nuevo cada vez que abren la aplicación. Mientras tanto, Instana proporciona monitorización en tiempo real, lo que mejora el tiempo de actividad y la fiabilidad, independientemente del número de usuarios que se conecten.

Además de todo lo anterior, un motor comercial impulsado por Salesforce ofrece a los aficionados acceso desde la aplicación a productos oficiales de Ferrari y lanzamientos exclusivos para los días de carrera. También sienta las bases para comprender mejor las interacciones y necesidades de cada aficionado, lo que permite interacciones más personalizadas.

En conjunto, estas soluciones posicionan a la Scuderia Ferrari HP para ofrecer una experiencia digital tan inmersiva y precisa como la propia carrera. El resultado es un entorno escalable y mejorado con IA que acerca a los aficionados al equipo y a la pista más que nunca.

