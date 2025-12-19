Todas las organizaciones necesitan personas capaces de resolver problemas. Hablo de operadores independientes, despreciativos con el tipo de apoyo que afecta a las empresas ineficientes y con la suficiente confianza para leer entre líneas. Cuando el software demuestra este tipo de inteligencia, decimos "simplemente funciona". Cuando se trata de una empleada, decimos “simplemente ella lo entiende”.

Luego está el otro extremo del espectro, caracterizado por aplazamientos, retrasos e indecisión. A menudo un paso atrás o actuando en base a información obsoleta, estas máquinas chirriantes paralizan todo y provocan rutinariamente una de las frases más frustrantes del lenguaje de oficina: "Lo haré yo mismo".

En los próximos años se crearán y desplegarán millones de agentes de IA, y sin duda lo sabe si está leyendo este blog. Según el IBM Institute for Business Value, el 70 % de los ejecutivos encuestados dice que la IA agéntica es crítica para su estrategia futura. La pregunta es: ¿qué tipo de agentes está liberando: solucionadores de problemas o creadores de problemas?

La diferencia entre los dos se reduce a un enemigo familiar: los silos. Es demasiado tentador confirmar el sesgo de optimismo durante las condiciones ideales de la temporada piloto; cuando llega el momento del horario de mayor actividad, es decir, el despliegue en toda la empresa, las complejidades de las grandes empresas impiden el progreso. Los flujos de trabajo enredados, la gobernanza fragmentada y el acceso incongruente a los datos convierten a cada agente en un problema de mantenimiento puntual. Lo que se suponía que iba a impulsar la productividad se convierte en un importante obstáculo para esta. Llámelo ironía de la IA.

Para escalar, las organizaciones deben orquestar a todos sus agentes de forma holística, creando un listado de colaboradores de IA gobernados de forma congruente que se integren fácilmente con las herramientas existentes. Cuando la orquestación funciona, los procesos se alinean, los silos se disuelven y el potencial de la IA se convierte en resultados reales. Sin embargo, la orquestación por sí sola no bastará para ganar la carrera de la IA. Los datos son el diferenciador. Es la fuerza que hace que sus agentes (todos ellos, no solo los casos de prueba de POC) dominen su negocio con fluidez y sean lo suficientemente confiables como para actuar de forma autónoma.

Después de todo, los datos genéricos conducen a una IA genérica que habla con la misma monotonía que sus competidores. O peor aún, los datos mal gestionados pueden convertir a la IA en una carga que propaga errores más rápido y lejos que cualquier persona.

El mercado tardó demasiado en reconocer la importancia de preparar datos para la IA, un descuido que provocó que el ROI estuviera por determinarse y se manifiesta en una serie de estadísticas que demuestran que la mayoría de las organizaciones todavía están estancadas en la temporada piloto. De hecho, solo el 5 % de las organizaciones encuestadas integraron herramientas de IA en flujos de trabajo a gran escala, según un informe del MIT.