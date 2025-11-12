Los líderes de datos están transitando una nueva realidad dual: están bajo presión para entregar datos para iniciativas de IA, pero necesitan asegurarse de que sus datos permanezcan seguros y fuera del alcance de los hackers. Desafortunadamente, la brecha entre la gobernanza de la IA y la supervisión está dejando potencialmente expuestos esos datos.

El Informe del costo de una filtración de datos de IBM, que analizó 600 organizaciones violadas en 17 industrias de todo el mundo, deja claro que esta filtración puede ser costosa en términos de datos robados, interrupción operativa y fuertes multas pagadas a los organismos reguladores. Las filtraciones de datos también pueden exponer a las empresas a daños reputacionales, erosión de la confianza entre los clientes y pérdida de clientes.

Para los directores de datos y otros líderes de datos, o cualquier otra persona responsable de la estrategia de datos, la gobernanza y la creación de valor, esta investigación es una llamada de atención. Con una interrupción operativa que afecta al 31 % de las organizaciones estudiadas y un 60 % que experimenta un compromiso directo de los datos debido a la cadena de suministro de IA y los ataques al modelo, los hallazgos son más que titulares. Son un proyecto técnico para los CDO.

La importancia de estos hallazgos va más allá de un problema de seguridad: presentan un desafío de liderazgo estratégico. El CDO se sitúa en la intersección entre la innovación y la gobernanza de datos, siendo responsable de garantizar el poder transformador de la IA y de garantizar que la transformación no se produzca a costa de la confianza, el cumplimiento o la resiliencia.