¿Qué es la calidad de los datos?

La calidad de los datos mide qué tan bien un conjunto de datos cumple con los criterios de precisión, integridad, validez, consistencia, singularidad, puntualidad y adecuación al propósito, y es fundamental para todas las iniciativas de gobernanza de datos dentro de una organización.
Los estándares de calidad de los datos garantizan que las compañías tomen decisiones basadas en datos para cumplir con sus objetivos comerciales. Si los problemas de datos, como datos duplicados, missing values, valores atípicos, no se abordan adecuadamente, las compañías aumentan su riesgo de resultados comerciales negativos. Según un reporte de Gartner, la mala calidad de los datos cuesta a las organizaciones un promedio de 12.9 millones de dólares cada año 1. Como resultado, surgieron herramientas de calidad de datos para mitigar el impacto negativo asociado con la mala calidad de los datos.
Cuando la calidad de los datos cumple con el estándar para su uso previsto, los consumidores de datos pueden confiar en los datos y aprovecharlos para mejorar la toma de decisiones, lo que lleva al desarrollo de nuevas estrategias comerciales o a la optimización de las existentes. Sin embargo, cuando no se cumple un estándar, las herramientas de calidad de datos proporcionan valor al ayudar a las compañías a diagnosticar problemas de datos subyacentes. Un análisis de causa principal permite a los equipos solucionar los problemas de calidad de los datos de forma rápida y eficaz.
La calidad de los datos no solo es una prioridad para las operaciones comerciales diarias; a medida que las empresas integran inteligencia artificial (IA) y tecnologías de automatización en sus flujos de trabajo, los datos de alta calidad serán cruciales para la adopción efectiva de estas herramientas. Como dice el viejo refrán, “basura dentro, basura fuera”, y esto también es cierto para los algoritmos de aprendizaje automático. Si el algoritmo está aprendiendo a predecir o clasificar en datos malos, podemos esperar que arroje resultados inexactos.
La calidad de los datos, la integridad de los datos y el perfilado de los datos están interrelacionados. La calidad de los datos es una categoría más amplia de Categories que las organizaciones emplean para evaluar la precisión, integridad, validez, coherencia, singularidad, puntualidad y adecuación de sus datos. La integridad de los datos se centra solo en un subconjunto de estos atributos, específicamente la precisión, la coherencia y la integridad. También se centra en esto más desde la perspectiva de la seguridad de los datos, implementando salvaguardas para evitar la corrupción de datos por parte de actores maliciosos.
La elaboración de perfiles de datos, por su parte, se centra en el proceso de revisión y limpieza de datos para mantener los estándares de calidad de los datos dentro de una organización. También puede abarcar la tecnología que respalda estos procesos.
La calidad de los datos se evalúa en función de una serie de dimensiones, que pueden variar según la fuente de información. Estas dimensiones se emplean para categorizar las métricas de calidad de los datos:
Estas métricas ayudan a los equipos a realizar evaluaciones de la calidad de los datos en todas sus organizaciones para evaluar qué tan informativos y útiles son los datos para un propósito determinado.
En la última década, los desarrollos dentro de la nube híbrida, la inteligencia artificial, el Internet of Things (IoT) y la edge computing llevaron al crecimiento exponencial del big data. Como resultado, la práctica de master data management (MDM) se volvió más compleja, lo que requiere más administradores de datos y medidas de seguridad rigurosas para garantizar una buena calidad de los datos.
Las compañías confían en la gestión de la calidad de los datos para respaldar sus iniciativas de análisis de datos, como los paneles de business intelligence. Sin esto, puede haber consecuencias devastadoras, incluso éticas, dependiendo de la industria (por ejemplo, atención médica). Las soluciones de calidad de datos existen para ayudar a las compañías a maximizar el uso de sus datos y generan beneficios clave, como:
1 Gartner, "Cómo mejorar la calidad de sus datos" (el enlace se encuentra fuera de ibm.com), 14 de julio de 2021