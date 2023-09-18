¿Qué es la integración de datos?

Existen varios tipos de integración de datos, cada uno con sus propios puntos fuertes y débiles. Elegir el método de integración de datos más adecuado depende de factores como las necesidades de datos de la organización, el panorama tecnológico, los requisitos de rendimiento y las limitaciones presupuestarias.

Extraer, cargar, transformar (ELT) implica extraer datos de su fuente, cargarlos en una base de datos o almacén de datos y luego transformarlos en un formato que se adapte a las necesidades del negocio. Esto podría implicar limpiar, agregar o resumir los datos. Los pipelines de datos ELT se emplean comúnmente en proyectos de big data y procesamiento en tiempo real donde la velocidad y la escalabilidad son críticas.



El proceso ELT depende en gran medida de la potencia y la escalabilidad de los sistemas modernos de almacenamiento de datos. Al cargar los datos antes de transformarlos, ELT aprovecha al máximo la potencia computacional de estos sistemas. Este enfoque permite un procesamiento de datos más rápido y una gestión de datos más flexible en comparación con los métodos tradicionales.



Con extraer, transformar, cargar (ETL), los datos se transforman antes de cargarlos en el sistema de almacenamiento de datos. Esto significa que la transformación ocurre fuera del sistema de almacenamiento de datos, generalmente en un área de preparación separada.



En términos de rendimiento, ELT a menudo tiene el beneficio, ya que aprovecha el poder de los sistemas modernos de almacenamiento de datos. Por otro lado, los pipelines de datos ETL pueden ser una mejor opción en escenarios donde la calidad y la coherencia de los datos son primordiales, ya que el proceso de transformación puede incluir pasos rigurosos de limpieza y validación de datos.



La integración de datos en tiempo real consiste en capturar y procesar los datos a medida que están disponibles en los sistemas de origen e integrarlos inmediatamente en el sistema de destino. Este método de transmisión de datos se emplea normalmente en situaciones en las que se requiere información actualizada al minuto, como análisis en tiempo real, detección de fraudes y supervisión.



Una forma de integración de datos en tiempo real, la captura de datos de cambios (CDC), aplica las actualizaciones realizadas a los datos en los sistemas de origen a los almacenes de datos y otros repositorios. Estos cambios pueden aplicar a otro repositorio de datos o poner a disposición en un formato consumible por ETL, por ejemplo, u otros tipos de herramientas de integración de datos.



La integración de aplicaciones (API) implica integrar datos entre diferentes aplicaciones de software para garantizar un flujo de datos y una interoperabilidad fluidos. Este método de integración de datos se usa comúnmente en escenarios en los que diferentes aplicaciones necesitan compartir datos y trabajar juntas, como garantizar que su sistema de recursos humanos tenga los mismos datos que su sistema financiero.



La virtualización de datos implica crear una capa virtual que proporcione una vista unificada de los datos de diferentes fuentes, independientemente de dónde residan físicamente los datos. Permite a los usuarios acceder y consultar datos integrados bajo demanda sin necesidad de movimiento físico de datos. Es útil para escenarios donde la agilidad y el acceso en tiempo real a los datos integrados son cruciales.

Con la integración de datos federados, los datos permanecen en sus sistemas de origen originales y las consultas se ejecutan en estos sistemas dispares en tiempo real para recuperar la información requerida. Es más adecuado para escenarios en los que no es necesario mover físicamente los datos y se pueden integrar virtualmente para el análisis. Aunque la integración federada reduce la duplicación de datos, puede sufrir problemas de rendimiento.