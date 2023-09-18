¿Qué es la integración de datos?

La integración de datos se refiere al proceso de combinar y armonizar datos de múltiples fuentes en un formato unificado y coherente que pueda emplear para diversos fines analíticos, operativos y de toma de decisiones.
En el panorama digital actual, las organizaciones normalmente no pueden funcionar sin recopilar datos de una amplia gama de fuentes, incluidas bases de datos, aplicaciones, hojas de cálculo, servicios en la nube, API y otros. En la mayoría de los casos, estos datos se almacenan en diferentes formatos y ubicaciones con diferentes niveles de calidad, lo que genera aislamiento de datos e inconsistencias.
El proceso de integración de datos tiene como objetivo superar estos desafíos reuniendo datos de fuentes dispares, transformándolos en una estructura consistente y haciéndolos accesibles para el análisis y la toma de decisiones.
A diferencia de, por ejemplo, la ingesta de datos, que es solo una parte de la integración de datos, la integración se traslada a la fase de análisis de la ingeniería de datos. Esto significa que abarca flujos de trabajo de visualización de datos e inteligencia empresarial (BI). Por lo tanto, asume una mayor responsabilidad por los resultados de los datos.
Los entornos de nube híbrida son cada vez más complejos, pero los componentes básicos de la integración de datos multinube, como la virtualización de datos, la catalogación y la automatización, pueden ayudar a controlar la expansión.
La integración de datos implica un serial de pasos y procesos que reúnen datos de fuentes dispares y los transforman en un formato unificado y utilizable. Aquí hay una descripción general de cómo funciona un proceso típico de integración de datos:
En general, la integración de datos implica una combinación de procesos técnicos, herramientas y estrategias para garantizar que los datos de diversas fuentes estén armonizados, sean precisos y estén disponibles para un análisis significativo y la toma de decisiones.
Existen varios tipos de integración de datos, cada uno con sus propios puntos fuertes y débiles. Elegir el método de integración de datos más adecuado depende de factores como las necesidades de datos de la organización, el panorama tecnológico, los requisitos de rendimiento y las limitaciones presupuestarias.
Extraer, cargar, transformar (ELT) implica extraer datos de su fuente, cargarlos en una base de datos o almacén de datos y luego transformarlos en un formato que se adapte a las necesidades del negocio. Esto podría implicar limpiar, agregar o resumir los datos. Los pipelines de datos ELT se emplean comúnmente en proyectos de big data y procesamiento en tiempo real donde la velocidad y la escalabilidad son críticas.
El proceso ELT depende en gran medida de la potencia y la escalabilidad de los sistemas modernos de almacenamiento de datos. Al cargar los datos antes de transformarlos, ELT aprovecha al máximo la potencia computacional de estos sistemas. Este enfoque permite un procesamiento de datos más rápido y una gestión de datos más flexible en comparación con los métodos tradicionales.
Con extraer, transformar, cargar (ETL), los datos se transforman antes de cargarlos en el sistema de almacenamiento de datos. Esto significa que la transformación ocurre fuera del sistema de almacenamiento de datos, generalmente en un área de preparación separada.
En términos de rendimiento, ELT a menudo tiene el beneficio, ya que aprovecha el poder de los sistemas modernos de almacenamiento de datos. Por otro lado, los pipelines de datos ETL pueden ser una mejor opción en escenarios donde la calidad y la coherencia de los datos son primordiales, ya que el proceso de transformación puede incluir pasos rigurosos de limpieza y validación de datos.
La integración de datos en tiempo real consiste en capturar y procesar los datos a medida que están disponibles en los sistemas de origen e integrarlos inmediatamente en el sistema de destino. Este método de transmisión de datos se emplea normalmente en situaciones en las que se requiere información actualizada al minuto, como análisis en tiempo real, detección de fraudes y supervisión.
Una forma de integración de datos en tiempo real, la captura de datos de cambios (CDC), aplica las actualizaciones realizadas a los datos en los sistemas de origen a los almacenes de datos y otros repositorios. Estos cambios pueden aplicar a otro repositorio de datos o poner a disposición en un formato consumible por ETL, por ejemplo, u otros tipos de herramientas de integración de datos.
La integración de aplicaciones (API) implica integrar datos entre diferentes aplicaciones de software para garantizar un flujo de datos y una interoperabilidad fluidos. Este método de integración de datos se usa comúnmente en escenarios en los que diferentes aplicaciones necesitan compartir datos y trabajar juntas, como garantizar que su sistema de recursos humanos tenga los mismos datos que su sistema financiero.
La virtualización de datos implica crear una capa virtual que proporcione una vista unificada de los datos de diferentes fuentes, independientemente de dónde residan físicamente los datos. Permite a los usuarios acceder y consultar datos integrados bajo demanda sin necesidad de movimiento físico de datos. Es útil para escenarios donde la agilidad y el acceso en tiempo real a los datos integrados son cruciales.
Con la integración de datos federados, los datos permanecen en sus sistemas de origen originales y las consultas se ejecutan en estos sistemas dispares en tiempo real para recuperar la información requerida. Es más adecuado para escenarios en los que no es necesario mover físicamente los datos y se pueden integrar virtualmente para el análisis. Aunque la integración federada reduce la duplicación de datos, puede sufrir problemas de rendimiento.
La integración de datos proporciona varios beneficios, que permiten a las organizaciones tomar decisiones más informadas, optimizar las operaciones y obtener una ventaja competitiva. Los beneficios clave de la integración de datos incluyen:
La integración de datos reúne información de diversas fuentes y sistemas, proporcionando una visión unificada y completa. Al romper el aislamiento de datos, las organizaciones pueden eliminar las redundancias e incoherencias que surgen de fuentes de datos aisladas.
A través de procesos de transformación y limpieza de datos, la integración de datos ayuda a mejorar la calidad de los datos identificando y corrigiendo errores, inconsistencias y redundancias. Los datos precisos y confiables infunden confianza a los responsables de la toma de decisiones.
Los datos integrados permiten procesos de negocio más fluidos al reducir la entrada manual de datos y minimizar la necesidad de tareas repetitivas. También minimiza los errores y mejora la coherencia de los datos en toda la organización.
La integración de datos permite un acceso más rápido a los datos para su análisis. Esta velocidad es crucial para tomar decisiones oportunas y responder a las tendencias del mercado, las demandas de los clientes y las oportunidades emergentes.
La integración de datos es un aspecto fundamental de cualquier iniciativa de inteligencia empresarial. Las herramientas de BI se basan en datos integrados para generar visualizaciones y análisis significativos que impulsan iniciativas estratégicas.
Los datos integrados pueden descubrir patrones, tendencias y oportunidades que podrían no ser evidentes cuando los datos de la compañía están dispersos en distintos sistemas. Esto permite a las organizaciones innovar y crear nuevos productos o servicios.
La integración de datos se emplea en una amplia gama de industrias y escenarios para abordar diversas necesidades y desafíos comerciales. Los casos de uso de integración de datos más comunes incluyen:
Durante muchos años, el enfoque más habitual de la integración de datos exigía que los desarrolladores codificaran a mano secuencias de comandos escritas en lenguaje de consulta estructurado (SQL), el lenguaje de programación estándar empleado en las bases de datos relacionales.
Hoy en día, varios proveedores de TI ofrecen muchas herramientas diferentes de integración de datos que automatizan, agilizan y documentan el proceso de integración de datos, que van desde soluciones de código abierto hasta plataformas integrales de integración de datos. Estos sistemas de integración de datos generalmente incluyen muchas de las siguientes herramientas:
IBM Databand es un software de observabilidad para canalizaciones de datos y almacenes de datos, que recopila metadatos de forma automática para crear referencias históricas, detectar anomalías, y evaluar y priorizar las alertas para corregir los problemas relacionados con la calidad de los datos.
Al admitir los patrones ETL y ELT, IBM® DataStage ofrece una integración de datos flexible y casi en tiempo real tanto on premises como en la nube.
IBM® Knowledge Catalog, un catálogo de datos inteligente en la era de la IA, le permite acceder, curar, categorizar y compartir datos, activos de conocimiento y sus relaciones, independientemente de dónde residan.
Implemente hoy mismo una observabilidad de los datos proactiva con IBM Databand, para detectar cualquier problema que afecte al estado de los datos antes de que lo hagan sus usuarios.